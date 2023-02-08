Столтенберг предрек повтор украинского конфликта в Азии

Йенс Столтенберг заявил, что конфликт может повториться из-за наращивания Китаем вооруженных сил
Китай быстро наращивает вооруженные силы, поэтому конфликт на Украине может «повториться в Азии». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Китай следит за конфликтом на Украине, что влияет на его решения. Он усиливает свои вооруженные силы без всякой транспарентности и пытается установить контроль над Южно-Китайским морем. Он угрожает Тайваню», — заявил Йенс Столтенберг на
Ранее генерал США в отставке Джек Кин заявил, что США недостаточно подготовлены для конфликта с Китаем. По его словам, Тайвань так же не готов к сражению.
Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.