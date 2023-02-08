08 февраля 2023

Столтенберг предрек повтор украинского конфликта в Азии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг заявил, что конфликт может повториться из-за наращивания Китаем вооруженных сил Фото:

Китай быстро наращивает вооруженные силы, поэтому конфликт на Украине может «повториться в Азии». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Китай следит за конфликтом на Украине, что влияет на его решения. Он усиливает свои вооруженные силы без всякой транспарентности и пытается установить контроль над Южно-Китайским морем. Он угрожает Тайваню», — заявил Йенс Столтенберг на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне.

Ранее генерал США в отставке Джек Кин заявил, что США недостаточно подготовлены для конфликта с Китаем. По его словам, Тайвань так же не готов к сражению.

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Китай быстро наращивает вооруженные силы, поэтому конфликт на Украине может «повториться в Азии». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Китай следит за конфликтом на Украине, что влияет на его решения. Он усиливает свои вооруженные силы без всякой транспарентности и пытается установить контроль над Южно-Китайским морем. Он угрожает Тайваню», — заявил Йенс Столтенберг на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. Ранее генерал США в отставке Джек Кин заявил, что США недостаточно подготовлены для конфликта с Китаем. По его словам, Тайвань так же не готов к сражению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...