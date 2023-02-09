Свердловская область поставила три тысячи тонн семян льна Германии и Польше

С территории Свердловской области в 2022 году экспортировано в Польшу, Германию, Чешскую Республику и Казахстан три тысячи тонн семян льна. Данными поделилась замруководителя управления Россельхознадзора по региону Светлана Терехова во время пресс-конференции ТАСС.
«Из Свердловской области экспортировано около трех тысяч тонн семян льна в Германию, Польшу, Чешскую Республику и Казахстан. Из которых почти полторы тысячи тонны произведены в нашем регионе», — заявила Светлана Терехова.
По сравнению с 2021 годом экспорт подкарантинной продукции уменьшился на 22%. «Однако появились новые страны, желающие покупать нашу продукцию», — отметила замруководителя Россельхознадзора по Свердловской области.
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