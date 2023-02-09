09 февраля 2023

Свердловская область поставила три тысячи тонн семян льна Германии и Польше

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Агрофирма. Губернатор. Ханты-Мансийск, семена, посадка, растения, агрономы
Экспорт подкарантинной продукции уменьшился на 22% Фото:

С территории Свердловской области в 2022 году экспортировано в Польшу, Германию, Чешскую Республику и Казахстан три тысячи тонн семян льна. Данными поделилась замруководителя управления Россельхознадзора по региону Светлана Терехова во время пресс-конференции ТАСС.

«Из Свердловской области экспортировано около трех тысяч тонн семян льна в Германию, Польшу, Чешскую Республику и Казахстан. Из которых почти полторы тысячи тонны произведены в нашем регионе», — заявила Светлана Терехова.

По сравнению с 2021 годом экспорт подкарантинной продукции уменьшился на 22%. «Однако появились новые страны, желающие покупать нашу продукцию», — отметила замруководителя Россельхознадзора по Свердловской области.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на одной из баз специалисты обнаружили четыре тонны апельсинов, зараженных красной померанцевой щитовкой. Продукцию решили допустить к реализации.

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С территории Свердловской области в 2022 году экспортировано в Польшу, Германию, Чешскую Республику и Казахстан три тысячи тонн семян льна. Данными поделилась замруководителя управления Россельхознадзора по региону Светлана Терехова во время пресс-конференции ТАСС. «Из Свердловской области экспортировано около трех тысяч тонн семян льна в Германию, Польшу, Чешскую Республику и Казахстан. Из которых почти полторы тысячи тонны произведены в нашем регионе», — заявила Светлана Терехова. По сравнению с 2021 годом экспорт подкарантинной продукции уменьшился на 22%. «Однако появились новые страны, желающие покупать нашу продукцию», — отметила замруководителя Россельхознадзора по Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на одной из баз специалисты обнаружили четыре тонны апельсинов, зараженных красной померанцевой щитовкой. Продукцию решили допустить к реализации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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