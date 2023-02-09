Нефтяник из ХМАО описал способ обмана вахтовиков с помощью учебного центра

10 февраля 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Нефтяник потерял деньги, пытаясь устроиться на работу через сайт Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Вахтовик из ХМАО попался на уловки мошенников, желая устроиться водителем на Кондинское месторождение. Он рассказал корреспонденту URA.RU, что получил одобрение своей кандидатуры, но после оплаты дополнительных курсов в учебном центре, якобы нужных для трудоустройства, работодатель перестал выходить на связь. «Предлагали зарплату 164 тысячи за вахту, и я клюнул: заполнил анкету на сайте, мне прислали бланки на медкомиссию и назначили дату отправки на месторождение. Попросили пройти дистанционное обучение за 11 тысяч, а когда оплатил — перестали отвечать на звонки и сообщения», — пояснил журналисту агентства нефтяник. URA.RU попыталось дозвониться на телефон, указанный на сайте, однако сделать этого не удалось. Агентство также передало информацию о ресурсе в полицию ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что нефтяник из Когалыма столкнулся с обманом работодателя во время вахты на месторождениях ХМАО. Мужчине выплатили лишь часть обещанной зарплаты.

Вахтовик из ХМАО попался на уловки мошенников, желая устроиться водителем на Кондинское месторождение. Он рассказал корреспонденту URA.RU, что получил одобрение своей кандидатуры, но после оплаты дополнительных курсов в учебном центре, якобы нужных для трудоустройства, работодатель перестал выходить на связь. «Предлагали зарплату 164 тысячи за вахту, и я клюнул: заполнил анкету на сайте, мне прислали бланки на медкомиссию и назначили дату отправки на месторождение. Попросили пройти дистанционное обучение за 11 тысяч, а когда оплатил — перестали отвечать на звонки и сообщения», — пояснил журналисту агентства нефтяник. URA.RU попыталось дозвониться на телефон, указанный на сайте, однако сделать этого не удалось. Агентство также передало информацию о ресурсе в полицию ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что нефтяник из Когалыма столкнулся с обманом работодателя во время вахты на месторождениях ХМАО. Мужчине выплатили лишь часть обещанной зарплаты.