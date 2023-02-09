Нефтяник из ХМАО описал способ обмана вахтовиков с помощью учебного центра

Вахтовик из ХМАО попался на уловки мошенников, желая устроиться водителем на Кондинское месторождение. Он рассказал корреспонденту URA.RU, что получил одобрение своей кандидатуры, но после оплаты дополнительных курсов в учебном центре, якобы нужных для трудоустройства, работодатель перестал выходить на связь.
«Предлагали зарплату 164 тысячи за вахту, и я клюнул: заполнил анкету на сайте, мне прислали бланки на медкомиссию и назначили дату отправки на месторождение. Попросили пройти дистанционное обучение за 11 тысяч, а когда оплатил — перестали отвечать на звонки и сообщения», — пояснил журналисту агентства нефтяник.
URA.RU попыталось дозвониться на телефон, указанный на сайте, однако сделать этого не удалось. Агентство также передало информацию о ресурсе в полицию ХМАО.
Ранее URA.RU сообщало, что нефтяник из Когалыма столкнулся с обманом работодателя во время вахты на месторождениях ХМАО. Мужчине выплатили лишь часть обещанной зарплаты.
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