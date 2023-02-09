09 февраля 2023

Нефтяник из ХМАО описал способ обмана вахтовиков с помощью учебного центра

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, буровая, нефтяники, нефть, буровики, добыча нефти
Нефтяник потерял деньги, пытаясь устроиться на работу через сайт Фото:

Вахтовик из ХМАО попался на уловки мошенников, желая устроиться водителем на Кондинское месторождение. Он рассказал корреспонденту URA.RU, что получил одобрение своей кандидатуры, но после оплаты дополнительных курсов в учебном центре, якобы нужных для трудоустройства, работодатель перестал выходить на связь.

«Предлагали зарплату 164 тысячи за вахту, и я клюнул: заполнил анкету на сайте, мне прислали бланки на медкомиссию и назначили дату отправки на месторождение. Попросили пройти дистанционное обучение за 11 тысяч, а когда оплатил — перестали отвечать на звонки и сообщения», — пояснил журналисту агентства нефтяник.

URA.RU попыталось дозвониться на телефон, указанный на сайте, однако сделать этого не удалось. Агентство также передало информацию о ресурсе в полицию ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что нефтяник из Когалыма столкнулся с обманом работодателя во время вахты на месторождениях ХМАО. Мужчине выплатили лишь часть обещанной зарплаты.

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Вахтовик из ХМАО попался на уловки мошенников, желая устроиться водителем на Кондинское месторождение. Он рассказал корреспонденту URA.RU, что получил одобрение своей кандидатуры, но после оплаты дополнительных курсов в учебном центре, якобы нужных для трудоустройства, работодатель перестал выходить на связь. «Предлагали зарплату 164 тысячи за вахту, и я клюнул: заполнил анкету на сайте, мне прислали бланки на медкомиссию и назначили дату отправки на месторождение. Попросили пройти дистанционное обучение за 11 тысяч, а когда оплатил — перестали отвечать на звонки и сообщения», — пояснил журналисту агентства нефтяник. URA.RU попыталось дозвониться на телефон, указанный на сайте, однако сделать этого не удалось. Агентство также передало информацию о ресурсе в полицию ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что нефтяник из Когалыма столкнулся с обманом работодателя во время вахты на месторождениях ХМАО. Мужчине выплатили лишь часть обещанной зарплаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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