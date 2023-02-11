В УрФУ предложили инновационную систему управления беспилотниками на СВО

В Уральском федеральном университете (УрФУ) разработали макет системы связи, которая способна предотвратить помехи при передаче видео с дронов на фронте спецоперации (СВО). Об этом рассказал доцент университета Иван Малыгин.
«Несколько лет назад мы разработали, изготовили и испытали макет системы связи для передачи видео с борта для функционирования в условиях жесткой радиоэлектронной борьбы. Шум в канале в 10 раз превышает сигнал, при этом система продолжает передавать видео», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Иван Малыгин.
По словам доцента УрФУ, сейчас на фронте СВО видео с дронов передается через Wi-Fi, при этом сигнал можно легко обнаружить и уничтожить дрон. Иван Малыгин считает, что с помощью разработанной системы возможно будет избежать таких проблем.
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