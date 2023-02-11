11 февраля 2023
10 февраля 2023

В УрФУ предложили инновационную систему управления беспилотниками на СВО

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, армия, военные, квадрокоптер, разведка, дрон, оператор квадрокоптера, военная специальность
Предложенная система управления дронами позволит избежать помех при передаче видео Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Уральском федеральном университете (УрФУ) разработали макет системы связи, которая способна предотвратить помехи при передаче видео с дронов на фронте спецоперации (СВО). Об этом рассказал доцент университета Иван Малыгин.

«Несколько лет назад мы разработали, изготовили и испытали макет системы связи для передачи видео с борта для функционирования в условиях жесткой радиоэлектронной борьбы. Шум в канале в 10 раз превышает сигнал, при этом система продолжает передавать видео», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Иван Малыгин.

По словам доцента УрФУ, сейчас на фронте СВО видео с дронов передается через Wi-Fi, при этом сигнал можно легко обнаружить и уничтожить дрон. Иван Малыгин считает, что с помощью разработанной системы возможно будет избежать таких проблем.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины

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В Уральском федеральном университете (УрФУ) разработали макет системы связи, которая способна предотвратить помехи при передаче видео с дронов на фронте спецоперации (СВО). Об этом рассказал доцент университета Иван Малыгин. «Несколько лет назад мы разработали, изготовили и испытали макет системы связи для передачи видео с борта для функционирования в условиях жесткой радиоэлектронной борьбы. Шум в канале в 10 раз превышает сигнал, при этом система продолжает передавать видео», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Иван Малыгин. По словам доцента УрФУ, сейчас на фронте СВО видео с дронов передается через Wi-Fi, при этом сигнал можно легко обнаружить и уничтожить дрон. Иван Малыгин считает, что с помощью разработанной системы возможно будет избежать таких проблем. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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