09 февраля 2023

Тагильской школьнице, на которую упала шведская стенка, выплатят компенсацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Миасский городской округ. Миасс, спортзал
Прокуратура подала иск к школе, чтобы учреждение выплатило пострадавшей компенсацию Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) прокуратура закончила проверку в школе №23, где на ученицу упала шведская стенка. В адрес учреждения направили иск о компенсации морального вреда, сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

«В суд направлено исковое заявление о взыскании с учреждения морального вреда, руководитель вызван для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном 5.57 КоАП „Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций“», — рассказали в ведомстве.

В январе в школе №23 на первоклассницу, оставшуюся на продленку, во время игр упала шведская стенка. У ребенка диагностировали травму челюсти.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) прокуратура закончила проверку в школе №23, где на ученицу упала шведская стенка. В адрес учреждения направили иск о компенсации морального вреда, сообщили URA.RU в прокуратуре региона. «В суд направлено исковое заявление о взыскании с учреждения морального вреда, руководитель вызван для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном 5.57 КоАП „Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций“», — рассказали в ведомстве. В январе в школе №23 на первоклассницу, оставшуюся на продленку, во время игр упала шведская стенка. У ребенка диагностировали травму челюсти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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