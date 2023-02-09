Тагильской школьнице, на которую упала шведская стенка, выплатят компенсацию

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) прокуратура закончила проверку в школе №23, где на ученицу упала шведская стенка. В адрес учреждения направили иск о компенсации морального вреда, сообщили URA.RU в прокуратуре региона.
«В суд направлено исковое заявление о взыскании с учреждения морального вреда, руководитель вызван для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном 5.57 КоАП „Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций“», — рассказали в ведомстве.
В январе в школе №23 на первоклассницу, оставшуюся на продленку, во время игр упала шведская стенка. У ребенка диагностировали травму челюсти.
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