В регионе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области с начала февраля от коронавирусной инфекции умерли семь человек. Заболеваемость инфекцией в регионе выросла с 36 до 91 выявленного случая в день. Данные опубликованы на портале «Стопкоронавирус.рф».

«В Курганской области по данным на 1—13 февраля от коронавирусной инфекции умерли семь человек. Выявлено случаев за сутки — 91. Выздоровело 15 человек», — указано на портале «Стопкоронавирус.рф».

По данным управления Роспотребнадзора по Курганской области, за прошедшие сутки в области зарегистрировано 96 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Госпитализированы четыре человека. Охват тестированием составил 266,4 на 100 тыс. населения.

Ранее URA.RU писало, что в инфекционной больнице Кургана умерла 38-летняя жительница Куртамышского района. Женщина, заболев коронавирусной инфекцией, вызвала скорую помощь, но ее не госпитализировали. Когда состояние ухудшилось, в больницу Кургана ее увез родственник. Подруга пациентки винит врачей скорой в том, что трое детей остались без матери. В депздраве ответили, что летальный исход мог быть обусловлен имевшимся у пациентки тяжелым хроническим заболеванием. По жалобе СК проводит проверку. Также неврологи рассказали об опасном последствии коронавируса. Он может спровоцировать инсульт во время или после заболевания.

В Курганской области растет заболеваемость коронавирусом скрин: стопкоронавирус.рф