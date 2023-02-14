14 февраля 2023

Bloomberg: в 10-й пакет санкций ЕС попадут Росбанк, «Тинькофф» и Фонд национального благосостояния

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европейские политики. stock, евросоюз, флаг, ес, союз, stock, Европейский
В новый пакет антироссийских санкций ЕС попадет целый ряд банков Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз в рамках десятого пакета антироссийских санкций намерен ввести ограничения против Росбанка, Альфа-Банка, банка «Тинькофф», а также Фонда национального благосостояния. Соответствующую документацию представили авторы пакета.

«ЕС также намерен ввести санкции в отношении <…> Альфа-Банка, Росбанка и АО „Тинькофф Банк“. Также в списки попал Фонд национального благосостояния Российской Федерации», — заявлено в документах по будущим ограничениям, содержание которых приводит агентство Bloomberg.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен анонсировала новый пакет санкций против России на 10 миллиардов евро. Он вступит в силу до 24 февраля этого года.

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Евросоюз в рамках десятого пакета антироссийских санкций намерен ввести ограничения против Росбанка, Альфа-Банка, банка «Тинькофф», а также Фонда национального благосостояния. Соответствующую документацию представили авторы пакета. «ЕС также намерен ввести санкции в отношении <…> Альфа-Банка, Росбанка и АО „Тинькофф Банк“. Также в списки попал Фонд национального благосостояния Российской Федерации», — заявлено в документах по будущим ограничениям, содержание которых приводит агентство Bloomberg. Ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен анонсировала новый пакет санкций против России на 10 миллиардов евро. Он вступит в силу до 24 февраля этого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...