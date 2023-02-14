Bloomberg: в 10-й пакет санкций ЕС попадут Росбанк, «Тинькофф» и Фонд национального благосостояния

Евросоюз в рамках десятого пакета антироссийских санкций намерен ввести ограничения против Росбанка, Альфа-Банка, банка «Тинькофф», а также Фонда национального благосостояния. Соответствующую документацию представили авторы пакета.
«ЕС также намерен ввести санкции в отношении <…> Альфа-Банка, Росбанка и АО „Тинькофф Банк“. Также в списки попал Фонд национального благосостояния Российской Федерации», — заявлено в документах по будущим ограничениям, содержание которых приводит агентство Bloomberg.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен анонсировала новый пакет санкций против России на 10 миллиардов евро. Он вступит в силу до 24 февраля этого года.
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