Из Челябинска запускают новые рейсы в Астану

Полеты будут осуществляться три раза в неделю Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Астану из Челябинска и обратно можно будет улететь новым рейсом компании Qazaq Air. Как сообщили в пресс-службе аэропорта имени Курчатова, летать самолеты будут три раза в неделю.

«Авиакомпания Qazaq Air открыла прямые рейсы из Челябинска в Астану. Международный регулярный рейс будет выполняться с частотой три раза в неделю», — рассказали в аэропорту.

Полетная программа стартовала 13 февраля. Перевозка по понедельникам, средам и пятницам осуществляется на бортах лайнеров De-HavillandDash 8-Q400.

Вылеты из Челябинска, в зависимости от дня недели, назначены на 20:30, 21 и 23 часа. Из Астаны можно улететь в 18:45, 19:15 и 21:25. Время везде указано местное.