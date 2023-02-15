15 февраля 2023

Из Челябинска запускают новые рейсы в Астану

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Внуково. Москва, взлет самолета, авиация, boeing 767-300, авиасообщение
Полеты будут осуществляться три раза в неделю Фото:

В Астану из Челябинска и обратно можно будет улететь новым рейсом компании Qazaq Air. Как сообщили в пресс-службе аэропорта имени Курчатова, летать самолеты будут три раза в неделю.

«Авиакомпания Qazaq Air открыла прямые рейсы из Челябинска в Астану. Международный регулярный рейс будет выполняться с частотой три раза в неделю», — рассказали в аэропорту.

Полетная программа стартовала 13 февраля. Перевозка по понедельникам, средам и пятницам осуществляется на бортах лайнеров De-HavillandDash 8-Q400.

Вылеты из Челябинска, в зависимости от дня недели, назначены на 20:30, 21 и 23 часа. Из Астаны можно улететь в 18:45, 19:15 и 21:25. Время везде указано местное.

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В Астану из Челябинска и обратно можно будет улететь новым рейсом компании Qazaq Air. Как сообщили в пресс-службе аэропорта имени Курчатова, летать самолеты будут три раза в неделю. «Авиакомпания Qazaq Air открыла прямые рейсы из Челябинска в Астану. Международный регулярный рейс будет выполняться с частотой три раза в неделю», — рассказали в аэропорту. Полетная программа стартовала 13 февраля. Перевозка по понедельникам, средам и пятницам осуществляется на бортах лайнеров De-HavillandDash 8-Q400. Вылеты из Челябинска, в зависимости от дня недели, назначены на 20:30, 21 и 23 часа. Из Астаны можно улететь в 18:45, 19:15 и 21:25. Время везде указано местное.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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