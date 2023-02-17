На оборонном заводе под Самарой сдетонировала взрывчатка

17 февраля 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

К взрыву на Чапаевском механическом заводе привела детонация взрывчатки, сообщили в экстренных службах Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Стали известны подробности взрыва на Чапаевском механическом заводе в Самарской области, который произошел в четверг. Причиной взрыва стала детонация взрывчатки. Об этом рассказали в экстренных службах. «В одном из цехов Чапаевского механического завода произошла детонация взрывчатого вещества», — рассказали ТАСС в экстренных службах. Сообщается об одном погибшем в результате взрыва, еще трое ранены. Взрыв не привел к возгоранию. О взрыве на Чапаевском механическом заводе стало известно в четверг 16 февраля. Завод является одним из старейших предприятий города и региона. На заводе производят взрывчатые вещества, передает «Царьград».

Стали известны подробности взрыва на Чапаевском механическом заводе в Самарской области, который произошел в четверг. Причиной взрыва стала детонация взрывчатки. Об этом рассказали в экстренных службах. «В одном из цехов Чапаевского механического завода произошла детонация взрывчатого вещества», — рассказали ТАСС в экстренных службах. Сообщается об одном погибшем в результате взрыва, еще трое ранены. Взрыв не привел к возгоранию. О взрыве на Чапаевском механическом заводе стало известно в четверг 16 февраля. Завод является одним из старейших предприятий города и региона. На заводе производят взрывчатые вещества, передает «Царьград».