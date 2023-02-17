Свердловчанин ищет участок для строительства самолетов. Фото

17 февраля 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Коммерсант мечтает запустить производство легкомоторных самолетов в Свердловской области Фото: Размик Закарян © URA.RU Житель Екатеринбурга обратился к чиновникам с просьбой предоставить участок под строительство легкомоторных самолетов. На базу он готов потратить 100 млн рублей, рассказал URA.RU директор компании «Авиатех» Сергей Мельник. «Я просил участок под строительство аэродрома, но в правительстве региона мне ответили, что готовы выделить участок в „Титановой долине“ при условии, что 85% от оборота компании будет от производства самолетов. Но у меня нет возможности вкладывать сотни миллионов в один проект, нужно ведь развивать параллельно и другие сферы. Рынок не такой емкий, чтобы взять и продать тысячу самолетов за раз», — делится Мельник. Коммерсант готов вложить 94 млн рублей в проект авиабазы, но в его представлении концепция должна быть более широкой — не только разработка самолетов, но и обучение пилотов, проведение технического обслуживания транспорта. Сейчас ближайшая такая мастерская находится в Казани. Сам собеседник считает, что легкомоторные самолеты будут нужны его обеспеченным клиентам, которые проходят обучение на частных пилотов. Ранее URA.RU сообщало, что Мельник запускает такие курсы за 900 тысяч рублей. Сергей Мельник разработал проект авиабазы и просчитал стоимость его реализации на первом этапе Проектная документация предоставлена собеседником

Житель Екатеринбурга обратился к чиновникам с просьбой предоставить участок под строительство легкомоторных самолетов. На базу он готов потратить 100 млн рублей, рассказал URA.RU директор компании «Авиатех» Сергей Мельник. «Я просил участок под строительство аэродрома, но в правительстве региона мне ответили, что готовы выделить участок в „Титановой долине“ при условии, что 85% от оборота компании будет от производства самолетов. Но у меня нет возможности вкладывать сотни миллионов в один проект, нужно ведь развивать параллельно и другие сферы. Рынок не такой емкий, чтобы взять и продать тысячу самолетов за раз», — делится Мельник. Коммерсант готов вложить 94 млн рублей в проект авиабазы, но в его представлении концепция должна быть более широкой — не только разработка самолетов, но и обучение пилотов, проведение технического обслуживания транспорта. Сейчас ближайшая такая мастерская находится в Казани. Сам собеседник считает, что легкомоторные самолеты будут нужны его обеспеченным клиентам, которые проходят обучение на частных пилотов. Ранее URA.RU сообщало, что Мельник запускает такие курсы за 900 тысяч рублей.