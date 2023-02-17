Al Mayadeen: Путин сделал то, чего не ожидали первые лица США

Al Mayadeen: Путин нанес упреждающий удар по Америке

18 февраля 2023 в 06:04 Размер текста - 17 +

По мнению арабского журналиста, Путин сыграл на опережение Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин нанес упреждающий удар по США, объявив о проведении специальной операции (СВО) на Украине. Таким образом российский лидер спас государство от распада. Такое заявление сделал арабский журналист Ахмед Муса Хомани. «Владимир Путин быстро разгадал американский план, согласно которому Соединенные Штаты, при содействии армии Украины, могли бы поставить под угрозу существование России. Путин сделал то, чего не ожидали первые лица США: совершил упреждающий удар, начав спецоперацию. Таким образом российский президент продемонстрировал, что распад России так и останется несбывшейся американской мечтой», — считает Хомани. Статью арабского обозревателя публикует издание Al Mayadeen . Журналист считает, что план правительства США заключался в том, чтобы ослабить Россию и «обнести забором». Владимиру Путину удалось вернуть страну на международную арену, при этом нарастив «мощный экономический потенциал», несмотря на возникающие трудности. «Российский лидер переиграл Штаты, которые желали руководить всеми на вершине мировой пирамиды», — заключил Хомани. Российские военнослужащие принимают участие в СВО с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что эта мера вынужденная. Она направлена на освобождение жителей Донбасса от геноцида со стороны киевской режима, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В конце прошлого года Россия нанесла мощный удар по США, когда вышла за рамки простого партнерства с Китаем. Отношения двух стран стали близки к блоковому статусу по всем стратегическим направлениям. По мнению российских политологов, это прямой сигнал западным странам и прежде всего Соединенным Штатам, которые не только спровоцировали украинский конфликт, но и создают напряженность в Юго-Восточной Азии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин нанес упреждающий удар по США, объявив о проведении специальной операции (СВО) на Украине. Таким образом российский лидер спас государство от распада. Такое заявление сделал арабский журналист Ахмед Муса Хомани. «Владимир Путин быстро разгадал американский план, согласно которому Соединенные Штаты, при содействии армии Украины, могли бы поставить под угрозу существование России. Путин сделал то, чего не ожидали первые лица США: совершил упреждающий удар, начав спецоперацию. Таким образом российский президент продемонстрировал, что распад России так и останется несбывшейся американской мечтой», — считает Хомани. Статью арабского обозревателя публикует издание Al Mayadeen. Журналист считает, что план правительства США заключался в том, чтобы ослабить Россию и «обнести забором». Владимиру Путину удалось вернуть страну на международную арену, при этом нарастив «мощный экономический потенциал», несмотря на возникающие трудности. «Российский лидер переиграл Штаты, которые желали руководить всеми на вершине мировой пирамиды», — заключил Хомани. Российские военнослужащие принимают участие в СВО с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что эта мера вынужденная. Она направлена на освобождение жителей Донбасса от геноцида со стороны киевской режима, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В конце прошлого года Россия нанесла мощный удар по США, когда вышла за рамки простого партнерства с Китаем. Отношения двух стран стали близки к блоковому статусу по всем стратегическим направлениям. По мнению российских политологов, это прямой сигнал западным странам и прежде всего Соединенным Штатам, которые не только спровоцировали украинский конфликт, но и создают напряженность в Юго-Восточной Азии.