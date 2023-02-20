Главный борец с протестующими Екатеринбурга пообещал разобраться с хостелом мигрантов

Замглавы полиции Екатеринбурга Александр Кашигин проверит хостел, в котором живут мигранты

21 февраля 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Александр Кашигин выступил на заседании гордумы Екатеринбурга Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Замглавы полиции Екатеринбурга, курирующий работу силовиков на массовых мероприятиях и митингах, Александр Кашигин пообещал разобраться с гостиницей, в которой могут жить мигранты-нелегалы. Об этом он сообщил на заседании городской думы. «Я сделал себе пометку. Мы проверяем хостелы и регистрируем информацию [о находящихся там нелегалах]», — ответил Кашигин депутату Виталию Чачину, который сообщил о подозрительной гостинице, где живут мигранты. По словам депутата, поселившиеся там люди, пугают местных жителей. При этом прошлые обращения в полицию не принесли результата, признался Чачин. Он рассказал, что правоохранители приезжали на место, но не нашли хостела. Кашигин выступил на заседании гордумы, подведя итоги работы полиции в 2022 году. Доклад должен был повторно читать глава УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица, однако у него изменились планы, и вместо него был направлен Кашигин. Ранее источники URA.RU сообщали, что Метелица сократил итоговый доклад после советов коллег.

Замглавы полиции Екатеринбурга, курирующий работу силовиков на массовых мероприятиях и митингах, Александр Кашигин пообещал разобраться с гостиницей, в которой могут жить мигранты-нелегалы. Об этом он сообщил на заседании городской думы. «Я сделал себе пометку. Мы проверяем хостелы и регистрируем информацию [о находящихся там нелегалах]», — ответил Кашигин депутату Виталию Чачину, который сообщил о подозрительной гостинице, где живут мигранты. По словам депутата, поселившиеся там люди, пугают местных жителей. При этом прошлые обращения в полицию не принесли результата, признался Чачин. Он рассказал, что правоохранители приезжали на место, но не нашли хостела. Кашигин выступил на заседании гордумы, подведя итоги работы полиции в 2022 году. Доклад должен был повторно читать глава УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица, однако у него изменились планы, и вместо него был направлен Кашигин. Ранее источники URA.RU сообщали, что Метелица сократил итоговый доклад после советов коллег.