20 февраля 2023

Главный борец с протестующими Екатеринбурга пообещал разобраться с хостелом мигрантов

Замглавы полиции Екатеринбурга Александр Кашигин проверит хостел, в котором живут мигранты
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, погоны, подполковник, полиция
Александр Кашигин выступил на заседании гордумы Екатеринбурга Фото:

Замглавы полиции Екатеринбурга, курирующий работу силовиков на массовых мероприятиях и митингах, Александр Кашигин пообещал разобраться с гостиницей, в которой могут жить мигранты-нелегалы. Об этом он сообщил на заседании городской думы.

«Я сделал себе пометку. Мы проверяем хостелы и регистрируем информацию [о находящихся там нелегалах]», — ответил Кашигин депутату Виталию Чачину, который сообщил о подозрительной гостинице, где живут мигранты. По словам депутата, поселившиеся там люди, пугают местных жителей.

При этом прошлые обращения в полицию не принесли результата, признался Чачин. Он рассказал, что правоохранители приезжали на место, но не нашли хостела.

Кашигин выступил на заседании гордумы, подведя итоги работы полиции в 2022 году. Доклад должен был повторно читать глава УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица, однако у него изменились планы, и вместо него был направлен Кашигин. Ранее источники URA.RU сообщали, что Метелица сократил итоговый доклад после советов коллег.

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Замглавы полиции Екатеринбурга, курирующий работу силовиков на массовых мероприятиях и митингах, Александр Кашигин пообещал разобраться с гостиницей, в которой могут жить мигранты-нелегалы. Об этом он сообщил на заседании городской думы. «Я сделал себе пометку. Мы проверяем хостелы и регистрируем информацию [о находящихся там нелегалах]», — ответил Кашигин депутату Виталию Чачину, который сообщил о подозрительной гостинице, где живут мигранты. По словам депутата, поселившиеся там люди, пугают местных жителей. При этом прошлые обращения в полицию не принесли результата, признался Чачин. Он рассказал, что правоохранители приезжали на место, но не нашли хостела. Кашигин выступил на заседании гордумы, подведя итоги работы полиции в 2022 году. Доклад должен был повторно читать глава УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица, однако у него изменились планы, и вместо него был направлен Кашигин. Ранее источники URA.RU сообщали, что Метелица сократил итоговый доклад после советов коллег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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