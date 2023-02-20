Бастрыкин заинтересовался депутатом, обманувшим жителей одного из челябинских поселков

21 февраля 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил провести проверку по фактам преступления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело председателя совета депутатов Уральского сельского поселения Кизильского района Челябинской области Сергея Косырева, который обманул местных жителей, попросив их стать поручителями по его кредитам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, Бастрыкин поручил начальнику СКР по региону Петру Решетникову отчитаться об установленных обстоятельствах преступления. «Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о мошенничестве в отношении жителей поселка Урал Челябинской области. По итогам проверки — о принятом процессуальном решении», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР. По данным URA.RU, Косырев задолжал односельчанам крупную сумму денег и вынужден скрываться. Он меняет телефонные номера минимум раз в месяц, чтобы его не нашли. Ранее издание «Ural Mash» сообщало, что Косырев обманул сразу нескольких жителей поселка. В итоге, одна из женщин, которая доверилась депутату, потеряла свой дом и теперь вынуждена жить в полуразрушенной квартире. Кроме нее, должниками стали мать с ребенком-инвалидом, мама шестерых детей и один из сотрудников компании.

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело председателя совета депутатов Уральского сельского поселения Кизильского района Челябинской области Сергея Косырева, который обманул местных жителей, попросив их стать поручителями по его кредитам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, Бастрыкин поручил начальнику СКР по региону Петру Решетникову отчитаться об установленных обстоятельствах преступления. «Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о мошенничестве в отношении жителей поселка Урал Челябинской области. По итогам проверки — о принятом процессуальном решении», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР. По данным URA.RU, Косырев задолжал односельчанам крупную сумму денег и вынужден скрываться. Он меняет телефонные номера минимум раз в месяц, чтобы его не нашли. Ранее издание «Ural Mash» сообщало, что Косырев обманул сразу нескольких жителей поселка. В итоге, одна из женщин, которая доверилась депутату, потеряла свой дом и теперь вынуждена жить в полуразрушенной квартире. Кроме нее, должниками стали мать с ребенком-инвалидом, мама шестерых детей и один из сотрудников компании.