WSJ: Си Цзиньпин приедет в Россию

Глава правящей партии КНР Си Цзиньпин прилетит в Россию, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают журналисты The Wall Street Journal.
«Китайский лидер Си Цзиньпин готовится посетить Москву для встречи на высшем уровне с президентом России в ближайшие месяцы», — передает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. По их мнению, Китай хочет сыграть более значимую роль в разрешении конфликта на Украине, а встреча с Владимиром Путиным станет значимым шагом к приближению мирных переговоров.
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК компартии КНР, член политбюро Ван И предложил Украине проект мирного плана с Россией, передает «Царьград». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти планируют изучить документ и принять решение.
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