WSJ: Си Цзиньпин приедет в Россию

21 февраля 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

Глава компартии Китая Си Цзиньпин встретится с Владимиром Путиным в России Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава правящей партии КНР Си Цзиньпин прилетит в Россию, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают журналисты The Wall Street Journal. «Китайский лидер Си Цзиньпин готовится посетить Москву для встречи на высшем уровне с президентом России в ближайшие месяцы», — передает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. По их мнению, Китай хочет сыграть более значимую роль в разрешении конфликта на Украине, а встреча с Владимиром Путиным станет значимым шагом к приближению мирных переговоров. Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК компартии КНР, член политбюро Ван И предложил Украине проект мирного плана с Россией, передает «Царьград». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти планируют изучить документ и принять решение.

Глава правящей партии КНР Си Цзиньпин прилетит в Россию, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают журналисты The Wall Street Journal. «Китайский лидер Си Цзиньпин готовится посетить Москву для встречи на высшем уровне с президентом России в ближайшие месяцы», — передает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. По их мнению, Китай хочет сыграть более значимую роль в разрешении конфликта на Украине, а встреча с Владимиром Путиным станет значимым шагом к приближению мирных переговоров. Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК компартии КНР, член политбюро Ван И предложил Украине проект мирного плана с Россией, передает «Царьград». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти планируют изучить документ и принять решение.