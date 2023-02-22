Убивший жену фотограф из Екатеринбурга переезжает в Москву

Дмитрий Лошагин собирается переехать в Москву с новой избранницей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Известный в Екатеринбурге фотограф Дмитрий Лошагин переезжает в Москву с новой спутницей. Об этом сообщила его помощница. Ранее мужчина был осужден и отбыл наказание за убийство жены-фотомодели.

«Дмитрий переезжает в Москву насовсем», — пишет Е1.RU, ссылаясь на представителя Лошагина. Помощница пояснила, что Лошагин получил контракт со спортивной фирмой Ray.

Фотограф перебирается в российскую столицу со своей новой спутницей — дочерью директора конкурса «Мисс Екатеринбург» Светланы Петраковой, 32-летней Никой Петраковой. «Они вместе проводят время, ходят в театры. Ника помогает ему с работой», — пояснила помощница фотографа.

Ранее сообщалось, что лофт фотографа Лошагина в Екатеринбурге выставили на продажу за 50 млн рублей. Общая площадь квартиры составляет 337 квадратных метров.

Лошагин отбывал наказание по делу об убийстве жены-фотомодели Юлии Прокопьевой летом 2013 года. По материалам уголовного дела, он во время ссоры избил ее, а затем свернул шею. Пытаясь избавиться от тела, мужчина вывез его в лес и поджег. Суд приговорил Лошагина почти к десяти годам колонии.

В августе 2022 года Чкаловский районный суд решил, что Лошагин готов к освобождению досрочно. Сразу после выхода из колонии фотограф заявил в интервью URA.RU, что вернется в профессию.