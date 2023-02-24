В Екатеринбурге задержали студента, подозреваемого в содействии терроризму

В Екатеринбурге студента задержали за подготовку диверсии против ОКБ «Новатор»

Студента подозревают в подготовке диверсии Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Екатеринбургского студента задержали по подозрению в подготовке диверсии против ОКБ «Новатор». Об этом сообщили в социальных сетях.

«В подземном переходе возле ОКБ 19-ти летний студент написал баллончиком оскорбления в адрес сотрудников бюро, был задержан охранниками и передан полицейским. В комнате общежития у подозреваемого были обнаружены проукраинские листовки и части самодельного взрывного устройства <…> Возбуждены уголовки (уголовные дела — прим. URA.RU) о содействии терроризму, об изготовлении взрывчатки и о вербовке в террористическую организацию», — рассказали в telegram-канале «Shot».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУВД Свердловской области. «Подробности по данной информации будут позже», — сообщил руководитель пресс-службы ведомства Валерий Горелых.