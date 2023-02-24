Образ лошади вдохновил пермячку на создание аксессуара
Жительница Перми продает сумку-лошадь ручной работы. Предложение она разместила на популярном сайте объявлений.
«Сумка-лошадь. Новая, немаленькая. Текстиль с натуральной кожей», — написала пермячка.
Стоимость необычной вещи продавец оценила в 2900 рублей. О желании посмотреть сумку, пермячка просит предупреждать заранее.
Сумка выглядит довольно необычно
Цена аксессуара — 2900 рублей
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