Пермячка продает сумку-лошадь. Скрин

25 февраля 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Образ лошади вдохновил пермячку на создание аксессуара Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительница Перми продает сумку-лошадь ручной работы. Предложение она разместила на популярном сайте объявлений. «Сумка-лошадь. Новая, немаленькая. Текстиль с натуральной кожей», — написала пермячка. Стоимость необычной вещи продавец оценила в 2900 рублей. О желании посмотреть сумку, пермячка просит предупреждать заранее. Сумка выглядит довольно необычно Сайт Avito Цена аксессуара — 2900 рублей Сайт Avito

Жительница Перми продает сумку-лошадь ручной работы. Предложение она разместила на популярном сайте объявлений. «Сумка-лошадь. Новая, немаленькая. Текстиль с натуральной кожей», — написала пермячка. Стоимость необычной вещи продавец оценила в 2900 рублей. О желании посмотреть сумку, пермячка просит предупреждать заранее.