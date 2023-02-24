24 февраля 2023
23 февраля 2023

Пермячка продает сумку-лошадь. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ресторан
Образ лошади вдохновил пермячку на создание аксессуара Фото:

Жительница Перми продает сумку-лошадь ручной работы. Предложение она разместила на популярном сайте объявлений.

«Сумка-лошадь. Новая, немаленькая. Текстиль с натуральной кожей», — написала пермячка.

Стоимость необычной вещи продавец оценила в 2900 рублей. О желании посмотреть сумку, пермячка просит предупреждать заранее.

Сумка выглядит довольно необычно
Цена аксессуара — 2900 рублей

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Жительница Перми продает сумку-лошадь ручной работы. Предложение она разместила на популярном сайте объявлений. «Сумка-лошадь. Новая, немаленькая. Текстиль с натуральной кожей», — написала пермячка. Стоимость необычной вещи продавец оценила в 2900 рублей. О желании посмотреть сумку, пермячка просит предупреждать заранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...