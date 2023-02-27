В Екатеринбурге в 2024 году откроют новую школу

В марте застройщик и власти планируют подписать концессионное соглашение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Школа на полторы тысячи мест появится на улице Советской в Кировском районе Екатеринбурга уже в 2024 году. Концессионное соглашение с застройщиком «Атомстройкомплекс» власти Свердловской области подпишут уже в марте, сообщил на форуме «Большой открытый диалог» заместитель директора компании Александр Копылов.

«На подходе подписание второго концессионного соглашения — строительство школы на 1500 мест на улице Советской. В марте подпишем соглашение и начнем реализацию, срок реализации — 2024 год», — рассказал Копылов.

Для компании это будет второй опыт работы в рамках концессионного соглашения. Первый — строительство школы №41 в Верх-Исетском районе. Ее планируют сдать уже в 2023 году. Согласование этого проекта заняло 2,5 года, проект по школе на Советской согласовали за полгода. Также «Атомстройкомплекс» подал заявку на создание объектов в сферах здравоохранения и спорта по концессионному соглашению.

Конкурс на строительство школы на улице Котельникова, 5а на ВИЗе еще в начале 2022 года проводило министерство образования Свердловской области, но в мае его признали несостоявшимся. В итоге подрядчиком стал «Атомстройкомплекс».