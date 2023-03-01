Свердловские бизнесмены кормили жителей Твери опасным сливочным маслом

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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, хлеб, сливочное масло, разделочная доска, нож
Жиры, содержащиеся в масле, были получены не из молока Фото:

В магазинах Твери нашли поддельное сливочное масло, произведенное свердловским молочным предприятием, название которого не разглашается. Об этом сообщили в пресс-службе Тверской межобластной ветеринарной лаборатории.

«Фальсификатом оказалось продававшееся в одном из магазинов Твери сливочное масло „Традиционное 82,5%“. В качестве производителя масла заявлено зарегистрированное в Свердловской области предприятие», — приводится сообщение на официальном сайте лаборатории.

Там подчеркнули, что опасное масло нашли во время плановой проверки. Сотрудники регионального управления Россельхознадзора забрали образцы масла на исследование и выяснили, что жиры, из которых изготовили масло, были получены не из молока. В ведомстве примут решение, стоит ли наказать производителя.

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В магазинах Твери нашли поддельное сливочное масло, произведенное свердловским молочным предприятием, название которого не разглашается. Об этом сообщили в пресс-службе Тверской межобластной ветеринарной лаборатории. «Фальсификатом оказалось продававшееся в одном из магазинов Твери сливочное масло „Традиционное 82,5%“. В качестве производителя масла заявлено зарегистрированное в Свердловской области предприятие», — приводится сообщение на официальном сайте лаборатории. Там подчеркнули, что опасное масло нашли во время плановой проверки. Сотрудники регионального управления Россельхознадзора забрали образцы масла на исследование и выяснили, что жиры, из которых изготовили масло, были получены не из молока. В ведомстве примут решение, стоит ли наказать производителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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