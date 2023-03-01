Военный эксперт из Алжира высоко оценил российское оружие

MENA Defense: российское оружие показало свою эффективность в боевых условиях
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
Многие страны ждут окончания конфликта России с Украиной, чтобы приобрести определенные виды российского вооружения, считает Акрам Хариф Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российское вооружение показало свою эффективность в боевых условиях, о чем говорят полевые отчеты и показатели. Об этом заявил военный эксперт из Алжира, главный редактор оборонного портала MENA Defense Акрам Хариф.

«Россия фактически лишена медийного поля на международной арене, и могла пострадать от контрпропаганды. Однако, полевые отчеты и показатели в условиях боевых действий говорят о том, что характеристики российского оружия очень хороши и эффективны», — сказал он в ходе проходящей XII Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», пишет РИА Новости.

Он считает, что снижение дохода от экспорта российских вооружений в 2022 году связано со сложившейся международной обстановкой в период распространения коронавируса, а также увеличением сил на поддержание своей армии в период СВО. Хариф отметил, что многие страны ждут окончания конфликта России с Украиной, чтобы приобрести определенные виды российского вооружения, доказавшего свою эффективность.

Ранее в Китае обозначили российские подводные лодки проекта 955 «Борей» как одну из самых серьезных угроз, с которой НАТО не может не считаться. Ее характеристики позволяют оставаться незамеченной, а вооружение может нанести критический удар любому государству.

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Российское вооружение показало свою эффективность в боевых условиях, о чем говорят полевые отчеты и показатели. Об этом заявил военный эксперт из Алжира, главный редактор оборонного портала MENA Defense Акрам Хариф. «Россия фактически лишена медийного поля на международной арене, и могла пострадать от контрпропаганды. Однако, полевые отчеты и показатели в условиях боевых действий говорят о том, что характеристики российского оружия очень хороши и эффективны», — сказал он в ходе проходящей XII Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», пишет РИА Новости. Он считает, что снижение дохода от экспорта российских вооружений в 2022 году связано со сложившейся международной обстановкой в период распространения коронавируса, а также увеличением сил на поддержание своей армии в период СВО. Хариф отметил, что многие страны ждут окончания конфликта России с Украиной, чтобы приобрести определенные виды российского вооружения, доказавшего свою эффективность. Ранее в Китае обозначили российские подводные лодки проекта 955 «Борей» как одну из самых серьезных угроз, с которой НАТО не может не считаться. Ее характеристики позволяют оставаться незамеченной, а вооружение может нанести критический удар любому государству.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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