Военный эксперт из Алжира высоко оценил российское оружие

MENA Defense: российское оружие показало свою эффективность в боевых условиях

01 марта 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Многие страны ждут окончания конфликта России с Украиной, чтобы приобрести определенные виды российского вооружения, считает Акрам Хариф Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российское вооружение показало свою эффективность в боевых условиях, о чем говорят полевые отчеты и показатели. Об этом заявил военный эксперт из Алжира, главный редактор оборонного портала MENA Defense Акрам Хариф. «Россия фактически лишена медийного поля на международной арене, и могла пострадать от контрпропаганды. Однако, полевые отчеты и показатели в условиях боевых действий говорят о том, что характеристики российского оружия очень хороши и эффективны», — сказал он в ходе проходящей XII Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», пишет РИА Новости. Он считает, что снижение дохода от экспорта российских вооружений в 2022 году связано со сложившейся международной обстановкой в период распространения коронавируса, а также увеличением сил на поддержание своей армии в период СВО. Хариф отметил, что многие страны ждут окончания конфликта России с Украиной, чтобы приобрести определенные виды российского вооружения, доказавшего свою эффективность. Ранее в Китае обозначили российские подводные лодки проекта 955 «Борей» как одну из самых серьезных угроз, с которой НАТО не может не считаться. Ее характеристики позволяют оставаться незамеченной, а вооружение может нанести критический удар любому государству.

Российское вооружение показало свою эффективность в боевых условиях, о чем говорят полевые отчеты и показатели. Об этом заявил военный эксперт из Алжира, главный редактор оборонного портала MENA Defense Акрам Хариф. «Россия фактически лишена медийного поля на международной арене, и могла пострадать от контрпропаганды. Однако, полевые отчеты и показатели в условиях боевых действий говорят о том, что характеристики российского оружия очень хороши и эффективны», — сказал он в ходе проходящей XII Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», пишет РИА Новости. Он считает, что снижение дохода от экспорта российских вооружений в 2022 году связано со сложившейся международной обстановкой в период распространения коронавируса, а также увеличением сил на поддержание своей армии в период СВО. Хариф отметил, что многие страны ждут окончания конфликта России с Украиной, чтобы приобрести определенные виды российского вооружения, доказавшего свою эффективность. Ранее в Китае обозначили российские подводные лодки проекта 955 «Борей» как одну из самых серьезных угроз, с которой НАТО не может не считаться. Ее характеристики позволяют оставаться незамеченной, а вооружение может нанести критический удар любому государству.