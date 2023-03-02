В Екатеринбурге сорвали концерт топовой певицы

В Екатеринбурге отменили концерт певицы Асия
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Музыкальный фестиваль Summer Fest: Звонкий. Екатеринбург, концерт, массовое мероприятие, публика, зрители, музыкальный фестиваль summer fest
Когда екатеринбуржцы смогу встретится с певицей, сама Асия не сообщает Фото:

Певица Асия, которая прославилась благодаря шоу «Песни» на ТНТ и вошла в топ-50 Apple Music, вынужденно отменила тур по России, куда был включен и Екатеринбург. Об этом артистка сообщила в своей официальной группе.

«С тяжелым сердцем вынуждена сообщить, что нам приходится отменить большую часть тура по России этой весной. К моему огромному сожалению, не все обстоятельства зависят только от меня», — написала певица в соцсети «ВКонтакте».

Концерты удастся провести лишь в трех городах страны — Брянске, Санкт-Петербурге и Архангельске. В Екатеринбурге мероприятие должно было пройти 11 марта на концертной площадке «Фабрика».

Ранее организаторы отменили ледовый мюзикл «Дракула. История вечной любви», озвучкой которого занимался Иван Охлобыстин, лидер группы «Мельница» Хелависа и солист группы «Animal ДжаZ» Александр Красовицкий. Вместо 8 марта мероприятие перенесено на 10 апреля.

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Певица Асия, которая прославилась благодаря шоу «Песни» на ТНТ и вошла в топ-50 Apple Music, вынужденно отменила тур по России, куда был включен и Екатеринбург. Об этом артистка сообщила в своей официальной группе. «С тяжелым сердцем вынуждена сообщить, что нам приходится отменить большую часть тура по России этой весной. К моему огромному сожалению, не все обстоятельства зависят только от меня», — написала певица в соцсети «ВКонтакте». Концерты удастся провести лишь в трех городах страны — Брянске, Санкт-Петербурге и Архангельске. В Екатеринбурге мероприятие должно было пройти 11 марта на концертной площадке «Фабрика». Ранее организаторы отменили ледовый мюзикл «Дракула. История вечной любви», озвучкой которого занимался Иван Охлобыстин, лидер группы «Мельница» Хелависа и солист группы «Animal ДжаZ» Александр Красовицкий. Вместо 8 марта мероприятие перенесено на 10 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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