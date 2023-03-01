В ХМАО будут судить бывшего вице-мэра за взятку

Суд назначил дату заседания по уголовному делу вице-мэра из ХМАО и экс-депутата Тюменской облдумы

02 марта 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Суд назначил дату заседания по уголовному делу вице-мэра из Нефтеюганска Абрамовой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице-мэр Нефтеюганска (ХМАО) Елены Абрамовой и экс-депутата Тюменской облдумы Богдана Богославца назначено на 27 марта. Их обвиняют в даче и получении взятки в крупном размере, а также в превышении и злоупотреблении полномочиями. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Нефтеюганского районного суда. «Заседание назначено на 27 марта, это будет первое рассмотрение. Абрамова обвиняется в получении взятки в крупном размере, превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. У Богославца — статьи за дачу взятки в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями», — сказали в суде. По версии следствия, Богославец передал чиновнице деньги за подписание документов о передаче ООО «Дорожно-строительное предприятие» (генеральным директором которого являлся Богославец — ред.) в долгосрочную аренду участка муниципальных земель в четвертом микрорайоне Нефтеюганска. Чиновница и депутат были задержаны силовиками в момент передачи взятки в сургутском автосалоне, где Абрамова хотела купить Lexus. Богославец, как считает следствие, «добавил» ей миллион рублей на покупку автомобиля и передал ювелирные изделия на общую сумму 230 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что вице-мэр Нефтеюганска Елена Абрамова задержана по подозрению в получении взятки в крупном размере. В марте 2022 года Абрамову выпустили из-под стражи, однако Богославца оставили в СИЗО до конца мая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице-мэр Нефтеюганска (ХМАО) Елены Абрамовой и экс-депутата Тюменской облдумы Богдана Богославца назначено на 27 марта. Их обвиняют в даче и получении взятки в крупном размере, а также в превышении и злоупотреблении полномочиями. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Нефтеюганского районного суда. «Заседание назначено на 27 марта, это будет первое рассмотрение. Абрамова обвиняется в получении взятки в крупном размере, превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. У Богославца — статьи за дачу взятки в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями», — сказали в суде. По версии следствия, Богославец передал чиновнице деньги за подписание документов о передаче ООО «Дорожно-строительное предприятие» (генеральным директором которого являлся Богославец — ред.) в долгосрочную аренду участка муниципальных земель в четвертом микрорайоне Нефтеюганска. Чиновница и депутат были задержаны силовиками в момент передачи взятки в сургутском автосалоне, где Абрамова хотела купить Lexus. Богославец, как считает следствие, «добавил» ей миллион рублей на покупку автомобиля и передал ювелирные изделия на общую сумму 230 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что вице-мэр Нефтеюганска Елена Абрамова задержана по подозрению в получении взятки в крупном размере. В марте 2022 года Абрамову выпустили из-под стражи, однако Богославца оставили в СИЗО до конца мая.