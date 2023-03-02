УМВД по Екатеринбургу подтвердило увольнение замначальника Максима Беликова

Полковник Максим Беликов отслужил на должности замглавы УМВД менее полугода Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Бывший замначальника полиции Екатеринбурга Максим Беликов официально уволился из ведомства. Об этом свидетельствует информация на официальном сайте УМВД. Ранее URA.RU сообщало об отставке Беликова.

Карточка с Беликовым была удалена с сайта, полковник больше не значится заместителем начальника городского управления полиции. На вопросы о кадровых перестановках в УМВД URA.RU ответили, что информация о руководстве и структуре ведомства размещена на сайте. Изменения вносятся после подписания официального приказа.

По данным источника URA.RU в силовых структурах, Беликов планировал перевестись в УМВД по Тверской области на аналогичную должность — заместителем начальника. Однако 1 марта личному составу тверской полиции был представлен полковник Андрей Иванов — новый замглавы ведомства. Беликов при этом в штате не числится.

URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Тверской области. Ответ на момент публикации не поступил.

Беликов начал строить планы по переводу в Тверь после рапорта об отставке экс-главы УМВД по Екатеринбургу Игоря Озерова. Шеф ушел в отпуск, подав рапорт, перед началом крупной проверки в свердловской полиции. Предполагалось, что после окончания ревизии он отзовет свое заявление в МВД РФ, однако глава ведомства Владимир Колокольцев подписал рапорт. И Озеров, и Беликов считаются в Екатеринбурге «варягами» — выходцами из Твери, и Беликов связывал свои карьерные планы со службой под руководством шефа-земляка. Однако после назначения шефом екатеринбургского УМВД Максима Метелицы принял решение о переводе в родной регион.