Украина обречена на проигрыш России, так как в условиях конфронтационных боевых действий она раньше РФ встретится с проблемой нехватки людей для ведения боевых действий. Об этом заявил журналист из Африки Кеннет Муфука.
«Продолжая конфронтационные боевые действия, а не партизанские, Украина столкнется с нехваткой людей раньше, чем Россия», — сообщил Муфука в материале для The Standart. Он добавил, что сталкиваясь с разрушениями своей критической инфраструктуры, украинские службы не успевают их восстанавливать в режиме ведения боев. Также Украину покинуло большое количество беженцев, что породило проблему дефицита рабочих рук, заключил журналист.
Ранее также стало известно, что после потери Бахмута (Артемовск) Вооруженные силы Украины столкнутся с проблемой снабжения своих подразделений. По мнению бывшего американского разведчика Скотта Риттера, столь тяжелое положение в украинских войсках может спровоцировать бунт против президента Украины Владимира Зеленского, пишет «Национальная служба новостей».
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Украина обречена на проигрыш России, так как в условиях конфронтационных боевых действий она раньше РФ встретится с проблемой нехватки людей для ведения боевых действий. Об этом заявил журналист из Африки Кеннет Муфука. «Продолжая конфронтационные боевые действия, а не партизанские, Украина столкнется с нехваткой людей раньше, чем Россия», — сообщил Муфука в материале для The Standart. Он добавил, что сталкиваясь с разрушениями своей критической инфраструктуры, украинские службы не успевают их восстанавливать в режиме ведения боев. Также Украину покинуло большое количество беженцев, что породило проблему дефицита рабочих рук, заключил журналист. Ранее также стало известно, что после потери Бахмута (Артемовск) Вооруженные силы Украины столкнутся с проблемой снабжения своих подразделений. По мнению бывшего американского разведчика Скотта Риттера, столь тяжелое положение в украинских войсках может спровоцировать бунт против президента Украины Владимира Зеленского, пишет «Национальная служба новостей».