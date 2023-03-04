04 марта 2023

Американский колумнист объяснил, почему ВСУ проиграют России

The Standart: Украина проиграет России из-за нехватки людей
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, зима, маскхалат, ВСУ, украинские военные, дрг, stock
Украина вскоре столкнется с нехваткой людей, пишет The Standart Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина обречена на проигрыш России, так как в условиях конфронтационных боевых действий она раньше РФ встретится с проблемой нехватки людей для ведения боевых действий. Об этом заявил журналист из Африки Кеннет Муфука.

«Продолжая конфронтационные боевые действия, а не партизанские, Украина столкнется с нехваткой людей раньше, чем Россия», — сообщил Муфука в материале для The Standart. Он добавил, что сталкиваясь с разрушениями своей критической инфраструктуры, украинские службы не успевают их восстанавливать в режиме ведения боев. Также Украину покинуло большое количество беженцев, что породило проблему дефицита рабочих рук, заключил журналист.

Ранее также стало известно, что после потери Бахмута (Артемовск) Вооруженные силы Украины столкнутся с проблемой снабжения своих подразделений. По мнению бывшего американского разведчика Скотта Риттера, столь тяжелое положение в украинских войсках может спровоцировать бунт против президента Украины Владимира Зеленского, пишет «Национальная служба новостей».

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Украина обречена на проигрыш России, так как в условиях конфронтационных боевых действий она раньше РФ встретится с проблемой нехватки людей для ведения боевых действий. Об этом заявил журналист из Африки Кеннет Муфука. «Продолжая конфронтационные боевые действия, а не партизанские, Украина столкнется с нехваткой людей раньше, чем Россия», — сообщил Муфука в материале для The Standart. Он добавил, что сталкиваясь с разрушениями своей критической инфраструктуры, украинские службы не успевают их восстанавливать в режиме ведения боев. Также Украину покинуло большое количество беженцев, что породило проблему дефицита рабочих рук, заключил журналист. Ранее также стало известно, что после потери Бахмута (Артемовск) Вооруженные силы Украины столкнутся с проблемой снабжения своих подразделений. По мнению бывшего американского разведчика Скотта Риттера, столь тяжелое положение в украинских войсках может спровоцировать бунт против президента Украины Владимира Зеленского, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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