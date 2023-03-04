04 марта 2023

В США объяснили какие проблемы ждут ВСУ после потери Бахмута

New York Post: после потери Бахмута ВСУ столкнется с трудностями снабжения
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, зима, строй, ВСУ, украинские военные, stock
ВСУ столкнется с трудностями по снабжению, пишет New York Post Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Потеря Бахмута (Артемовск) для Вооруженных сил Украины станет тяжелым ударом в плане снижения качества снабжения войск. Об этом пишет американская газета New York Post.

«Потеря Бахмута вызовет проблемы со снабжением украинских войск», — говорится в материале. Там добавили, что потеря города для Украины также негативно скажется в плане усиления инициативы в пользу Вооруженных сил России (ВС РФ). Также автор материала, ссылаясь на данные Института изучения войны, добавил, что отступление украинских войск из города неизбежно.

Ранее украинский военный аналитик Петр Черник признал, что сдача Бахмута для Украины неизбежна. Британские СМИ рассказали, что ситуация в городе для украинских боевиков ухудшается с каждым днем, передает «Национальная служба новостей». В том числе, Вооруженные силы Украины (ВСУ) страдают из-за отсутствия нормальной связи, бойцов берут в «бахмутский котел» российские военнослужащие, уточняет «Утро.ру».

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Потеря Бахмута (Артемовск) для Вооруженных сил Украины станет тяжелым ударом в плане снижения качества снабжения войск. Об этом пишет американская газета New York Post. «Потеря Бахмута вызовет проблемы со снабжением украинских войск», — говорится в материале. Там добавили, что потеря города для Украины также негативно скажется в плане усиления инициативы в пользу Вооруженных сил России (ВС РФ). Также автор материала, ссылаясь на данные Института изучения войны, добавил, что отступление украинских войск из города неизбежно. Ранее украинский военный аналитик Петр Черник признал, что сдача Бахмута для Украины неизбежна. Британские СМИ рассказали, что ситуация в городе для украинских боевиков ухудшается с каждым днем, передает «Национальная служба новостей». В том числе, Вооруженные силы Украины (ВСУ) страдают из-за отсутствия нормальной связи, бойцов берут в «бахмутский котел» российские военнослужащие, уточняет «Утро.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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