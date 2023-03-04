Потеря Бахмута (Артемовск) для Вооруженных сил Украины станет тяжелым ударом в плане снижения качества снабжения войск. Об этом пишет американская газета New York Post.
«Потеря Бахмута вызовет проблемы со снабжением украинских войск», — говорится в материале. Там добавили, что потеря города для Украины также негативно скажется в плане усиления инициативы в пользу Вооруженных сил России (ВС РФ). Также автор материала, ссылаясь на данные Института изучения войны, добавил, что отступление украинских войск из города неизбежно.
Ранее украинский военный аналитик Петр Черник признал, что сдача Бахмута для Украины неизбежна. Британские СМИ рассказали, что ситуация в городе для украинских боевиков ухудшается с каждым днем, передает «Национальная служба новостей». В том числе, Вооруженные силы Украины (ВСУ) страдают из-за отсутствия нормальной связи, бойцов берут в «бахмутский котел» российские военнослужащие, уточняет «Утро.ру».
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Потеря Бахмута (Артемовск) для Вооруженных сил Украины станет тяжелым ударом в плане снижения качества снабжения войск. Об этом пишет американская газета New York Post. «Потеря Бахмута вызовет проблемы со снабжением украинских войск», — говорится в материале. Там добавили, что потеря города для Украины также негативно скажется в плане усиления инициативы в пользу Вооруженных сил России (ВС РФ). Также автор материала, ссылаясь на данные Института изучения войны, добавил, что отступление украинских войск из города неизбежно. Ранее украинский военный аналитик Петр Черник признал, что сдача Бахмута для Украины неизбежна. Британские СМИ рассказали, что ситуация в городе для украинских боевиков ухудшается с каждым днем, передает «Национальная служба новостей». В том числе, Вооруженные силы Украины (ВСУ) страдают из-за отсутствия нормальной связи, бойцов берут в «бахмутский котел» российские военнослужащие, уточняет «Утро.ру».