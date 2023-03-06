В Перми задержали мужчину, который целился на улице в прохожих из винтовки

06 марта 2023 в 22:55 Размер текста - 17 +

В Перми поймали молодого мужчину, целившегося из винтовки в прохожих Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми задержали молодого мужчину, который ходил по улице с пневматическим ружьем и целился в прохожих. В полиции сообщили, что оружие у него изъяли и никто не пострадал. «В понедельник, 6 марта, в ходе мониторинга сети было выявлено видео, на котором мужчина ходит по улице с предметом, похожим на оружие. По данному факту в отделе полиции Мотовилихи зарегистрировали материал проверки. Задержан молодой человек 2002 года рождения с признаками опьянения», — рассказали изданию «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю. Уточняется, что пермяка задержал патруль ДПС и доставил его в отдел полиции. В ГУ МВД по Пермскому краю отметили, что сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором молодой человек с оружием ходит в Перми на перекрестке улиц Пушкарская и Юрша и целится в людей. «Человек с пневматикой, целится в людей, но вроде не стреляет», — писал один из очевидцев.

В Перми задержали молодого мужчину, который ходил по улице с пневматическим ружьем и целился в прохожих. В полиции сообщили, что оружие у него изъяли и никто не пострадал. «В понедельник, 6 марта, в ходе мониторинга сети было выявлено видео, на котором мужчина ходит по улице с предметом, похожим на оружие. По данному факту в отделе полиции Мотовилихи зарегистрировали материал проверки. Задержан молодой человек 2002 года рождения с признаками опьянения», — рассказали изданию «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю. Уточняется, что пермяка задержал патруль ДПС и доставил его в отдел полиции. В ГУ МВД по Пермскому краю отметили, что сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором молодой человек с оружием ходит в Перми на перекрестке улиц Пушкарская и Юрша и целится в людей. «Человек с пневматикой, целится в людей, но вроде не стреляет», — писал один из очевидцев.