В Перми задержали мужчину, который целился на улице в прохожих из винтовки

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В Перми поймали молодого мужчину, целившегося из винтовки в прохожих Фото:

В Перми задержали молодого мужчину, который ходил по улице с пневматическим ружьем и целился в прохожих. В полиции сообщили, что оружие у него изъяли и никто не пострадал.

«В понедельник, 6 марта, в ходе мониторинга сети было выявлено видео, на котором мужчина ходит по улице с предметом, похожим на оружие. По данному факту в отделе полиции Мотовилихи зарегистрировали материал проверки. Задержан молодой человек 2002 года рождения с признаками опьянения», — рассказали изданию «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю.

Уточняется, что пермяка задержал патруль ДПС и доставил его в отдел полиции. В ГУ МВД по Пермскому краю отметили, что сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором молодой человек с оружием ходит в Перми на перекрестке улиц Пушкарская и Юрша и целится в людей. «Человек с пневматикой, целится в людей, но вроде не стреляет», — писал один из очевидцев.

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В Перми задержали молодого мужчину, который ходил по улице с пневматическим ружьем и целился в прохожих. В полиции сообщили, что оружие у него изъяли и никто не пострадал. «В понедельник, 6 марта, в ходе мониторинга сети было выявлено видео, на котором мужчина ходит по улице с предметом, похожим на оружие. По данному факту в отделе полиции Мотовилихи зарегистрировали материал проверки. Задержан молодой человек 2002 года рождения с признаками опьянения», — рассказали изданию «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю. Уточняется, что пермяка задержал патруль ДПС и доставил его в отдел полиции. В ГУ МВД по Пермскому краю отметили, что сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором молодой человек с оружием ходит в Перми на перекрестке улиц Пушкарская и Юрша и целится в людей. «Человек с пневматикой, целится в людей, но вроде не стреляет», — писал один из очевидцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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