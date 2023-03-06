06 марта 2023
05 марта 2023

Самый молодой мэр из ХМАО встретился с семьями мобилизованных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Для собравшихся провели мастер-класс и вручили цветы Фото:
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Мобилизация в России

Глава сельского поселения Половинка (ХМАО) Александр Старжинский накануне Международного женского дня встретился с семьями мобилизованных и поздравил женщин с наступающим праздником. Об этом мэр рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня за чашкой чая встретился с семьями мобилизованных ребят, поздравил с наступающим Международным женским днем», — сообщает Старжинский. Во время встречи собравшиеся посмотрели видеообращение от земляков из зоны СВО и записали ответное видео. Мероприятие проходило в местном Доме культуры.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный во время рабочего визита в Белоярский район поздравил женщин из семей мобилизованных с Международным женским днем. Вместе с главой района Сергеем Маненковым на торжественной церемонии собравшимся вручили грамоты и цветы.

Для собравшихся устроили чаепитие с поздравлениями и провели мастер — класс

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Глава сельского поселения Половинка (ХМАО) Александр Старжинский накануне Международного женского дня встретился с семьями мобилизованных и поздравил женщин с наступающим праздником. Об этом мэр рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня за чашкой чая встретился с семьями мобилизованных ребят, поздравил с наступающим Международным женским днем», — сообщает Старжинский. Во время встречи собравшиеся посмотрели видеообращение от земляков из зоны СВО и записали ответное видео. Мероприятие проходило в местном Доме культуры. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный во время рабочего визита в Белоярский район поздравил женщин из семей мобилизованных с Международным женским днем. Вместе с главой района Сергеем Маненковым на торжественной церемонии собравшимся вручили грамоты и цветы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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