Для собравшихся провели мастер-класс и вручили цветы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Глава сельского поселения Половинка (ХМАО) Александр Старжинский накануне Международного женского дня встретился с семьями мобилизованных и поздравил женщин с наступающим праздником. Об этом мэр рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня за чашкой чая встретился с семьями мобилизованных ребят, поздравил с наступающим Международным женским днем», — сообщает Старжинский. Во время встречи собравшиеся посмотрели видеообращение от земляков из зоны СВО и записали ответное видео. Мероприятие проходило в местном Доме культуры.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный во время рабочего визита в Белоярский район поздравил женщин из семей мобилизованных с Международным женским днем. Вместе с главой района Сергеем Маненковым на торжественной церемонии собравшимся вручили грамоты и цветы.