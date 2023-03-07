В Екатеринбурге поймали бойцов в масках, устроивших погром в элитном ресторане

Вандалы были одеты в черные балаклавы (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге найдены трое мужчин, которые вечером 24 января облили зал популярного ресторана Castor’ka на Радищева, 25 красной краской и сбежали. Об этом URA.RU сообщила представительница ресторана Дарья Окорзина.

«Троих нападавших поймали. Но заказчик неизвестен до сих пор», — сообщила Окорзина.

В конце января представитель ресторана сообщал URA.RU, что трое людей в масках попали в ресторан, назвавшись ремонтниками. Проникнув внутрь заведения, они достали банки с красной краской и хаотично разбрызгали ее по стенам, полу и мебели. Один из нападавших ударил по телевизору, пытаясь его разбить. После этого спортсмены сбежали, но их удалось засечь по камерам видеонаблюдения.

После инцидента ресторан объявил вознаграждение за информацию о вандалах. За помощь в их поимке обещали 100 тысяч рублей.

Ресторан Castor’ka обрел популярность у екатеринбуржцев, получая положительные отзывы посетителей. Гости заведения, оставляя отзывы на городских сервисах, сообщали, что ценят вкус блюд и приятную атмосферу.