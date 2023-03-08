Мобилизованный из ХМАО передал поздравление маме из зоны СВО. Видео

09 марта 2023 в 04:11 Размер текста - 17 +

Солдат поздравил маму с днем рождения Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мобилизованный из ХМАО, находящийся в зоне СВО, поздравил маму с днем рождения, а также передал пожелания в Международный женский день всем женщинам. Видео он разместил в своем telegram-канале. «В этот прекрасный день хотелось бы поздравить наших прекрасных женщин с этим прекрасным днем. Желаю всем вам крепкого здоровья и побольше терпения. В этот же день хотел бы поздравить своею маму с днем рождения. Мам, желаю тебе крепкого здоровья, об остальном позабочусь я сам и сделаю все ради того, чтобы ты была счастливая и довольная», — говорится в сообщении. Военнослужащий из Мегиона в завершении поздравления пожелал всем ценить, беречь и помнить матерей, жен и сестер. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованный из ХМАО рассказал, как проходит День защитника Отечества в зоне СВО. Он сообщил, что в честь праздника в военной части будет проведена программа и вручены награды отличившимся.

Мобилизованный из ХМАО, находящийся в зоне СВО, поздравил маму с днем рождения, а также передал пожелания в Международный женский день всем женщинам. Видео он разместил в своем telegram-канале. «В этот прекрасный день хотелось бы поздравить наших прекрасных женщин с этим прекрасным днем. Желаю всем вам крепкого здоровья и побольше терпения. В этот же день хотел бы поздравить своею маму с днем рождения. Мам, желаю тебе крепкого здоровья, об остальном позабочусь я сам и сделаю все ради того, чтобы ты была счастливая и довольная», — говорится в сообщении. Военнослужащий из Мегиона в завершении поздравления пожелал всем ценить, беречь и помнить матерей, жен и сестер. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованный из ХМАО рассказал, как проходит День защитника Отечества в зоне СВО. Он сообщил, что в честь праздника в военной части будет проведена программа и вручены награды отличившимся.