11 марта 2023
10 марта 2023

В Екатеринбург прилетела делегация из Донбасса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
Делегация из Макеевки проведет ряд встреч с руководителями администрации Екатеринбурга Фото:

В Екатеринбург с рабочим визитом прилетела делегация из Макеевки, над которой взяла шефство Свердловская область. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Макеевки.

«Делегация города Макеевки во главе с главой администрации города Макеевки Владиславом Ключаровым прибыла в Екатеринбург с рабочим визитом. Екатеринбург встретил очень радушно, тепло и душевно», — сообщили в пресс-службе администрации Макеевки.

Планируется, что делегация проведет в Екатеринбурге несколько дней. В рамках визита запланированы посещение культурных мероприятий и ряд встреч с руководителями администрации Екатеринбурга.

Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область взяла шефство над Макеевкой. Губернатор региона Евгений Куйвашев сообщил, что поможет Макеевке в восстановлении инфраструктуры города.

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В Екатеринбург с рабочим визитом прилетела делегация из Макеевки, над которой взяла шефство Свердловская область. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Макеевки. «Делегация города Макеевки во главе с главой администрации города Макеевки Владиславом Ключаровым прибыла в Екатеринбург с рабочим визитом. Екатеринбург встретил очень радушно, тепло и душевно», — сообщили в пресс-службе администрации Макеевки. Планируется, что делегация проведет в Екатеринбурге несколько дней. В рамках визита запланированы посещение культурных мероприятий и ряд встреч с руководителями администрации Екатеринбурга. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область взяла шефство над Макеевкой. Губернатор региона Евгений Куйвашев сообщил, что поможет Макеевке в восстановлении инфраструктуры города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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