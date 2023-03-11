В Екатеринбург прилетела делегация из Донбасса. Фото

12 марта 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Делегация из Макеевки проведет ряд встреч с руководителями администрации Екатеринбурга Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбург с рабочим визитом прилетела делегация из Макеевки, над которой взяла шефство Свердловская область. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Макеевки. «Делегация города Макеевки во главе с главой администрации города Макеевки Владиславом Ключаровым прибыла в Екатеринбург с рабочим визитом. Екатеринбург встретил очень радушно, тепло и душевно», — сообщили в пресс-службе администрации Макеевки. Планируется, что делегация проведет в Екатеринбурге несколько дней. В рамках визита запланированы посещение культурных мероприятий и ряд встреч с руководителями администрации Екатеринбурга. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область взяла шефство над Макеевкой. Губернатор региона Евгений Куйвашев сообщил, что поможет Макеевке в восстановлении инфраструктуры города. Фото: telegram-канал «Администрация города Макеевки» Фото: telegram-канал «Администрация города Макеевки» Фото: telegram-канал «Администрация города Макеевки»

В Екатеринбург с рабочим визитом прилетела делегация из Макеевки, над которой взяла шефство Свердловская область. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Макеевки. «Делегация города Макеевки во главе с главой администрации города Макеевки Владиславом Ключаровым прибыла в Екатеринбург с рабочим визитом. Екатеринбург встретил очень радушно, тепло и душевно», — сообщили в пресс-службе администрации Макеевки. Планируется, что делегация проведет в Екатеринбурге несколько дней. В рамках визита запланированы посещение культурных мероприятий и ряд встреч с руководителями администрации Екатеринбурга. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область взяла шефство над Макеевкой. Губернатор региона Евгений Куйвашев сообщил, что поможет Макеевке в восстановлении инфраструктуры города.