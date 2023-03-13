В свердловском городе загорелась квартира в пятиэтажке. Фото

14 марта 2023 в 01:46 Размер текста - 17 +

В Артемовском загорелась квартира в пятиэтажке (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Артемовском (Свердловская область) загорелась квартира в пятиэтажном доме. По словам очевидцев в соцсети, в результате пожара пострадали три пенсионерки, которых увезли в больницу. «Пожарные тушат пожар в квартире на четвертом этаже дома на улице Мира, 6. По предварительной информации, трех пенсионерок увезли в больницу. Мать с тремя маленькими детьми спасались на балконе, чтобы не задохнуться», — рассказали очевидцы в telegram-канале «Егоршинские вести из Артемовского». Квартира в пятиэтажке загорелась вечером 13 марта. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Фото: telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского» Фото: telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского» Фото: telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского» Фото: telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского»

В Артемовском (Свердловская область) загорелась квартира в пятиэтажном доме. По словам очевидцев в соцсети, в результате пожара пострадали три пенсионерки, которых увезли в больницу. «Пожарные тушат пожар в квартире на четвертом этаже дома на улице Мира, 6. По предварительной информации, трех пенсионерок увезли в больницу. Мать с тремя маленькими детьми спасались на балконе, чтобы не задохнуться», — рассказали очевидцы в telegram-канале «Егоршинские вести из Артемовского». Квартира в пятиэтажке загорелась вечером 13 марта. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.