13 марта 2023

В свердловском городе загорелась квартира в пятиэтажке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Шейнкмана. Екатеринбург, пожар, квартира, возгорание, дом, многоквартирный дом
В Артемовском загорелась квартира в пятиэтажке (архивное фото) Фото:

В Артемовском (Свердловская область) загорелась квартира в пятиэтажном доме. По словам очевидцев в соцсети, в результате пожара пострадали три пенсионерки, которых увезли в больницу.

«Пожарные тушат пожар в квартире на четвертом этаже дома на улице Мира, 6. По предварительной информации, трех пенсионерок увезли в больницу. Мать с тремя маленькими детьми спасались на балконе, чтобы не задохнуться», — рассказали очевидцы в telegram-канале «Егоршинские вести из Артемовского».

Квартира в пятиэтажке загорелась вечером 13 марта. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Артемовском (Свердловская область) загорелась квартира в пятиэтажном доме. По словам очевидцев в соцсети, в результате пожара пострадали три пенсионерки, которых увезли в больницу. «Пожарные тушат пожар в квартире на четвертом этаже дома на улице Мира, 6. По предварительной информации, трех пенсионерок увезли в больницу. Мать с тремя маленькими детьми спасались на балконе, чтобы не задохнуться», — рассказали очевидцы в telegram-канале «Егоршинские вести из Артемовского». Квартира в пятиэтажке загорелась вечером 13 марта. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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