Глава МИД Британии: конфисковать активы РФ не так просто

14 марта 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

У Британии нет опыта в конфискации активов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Конфисковать замороженные российские активы непросто, так как в прошлом такой практики не было. В этом признался глава МИД Британии Джеймс Клеверли. «Простая истина заключается в том, что это не так просто (конфисковать замороженные активы РФ — прим. URA.RU). Дело в том, что конфликты в мире были и раньше. Были и виновные. Но никогда не было конфискации активов. Мы должны быть уверены, что соблюдаем внутренние и международные законы», — заявил Клеверли, отвечая на вопрос парламентария о конкретном плане правительства по конфискации российских активов. Трансляция велась на сайте палаты общин. Конфискация российских активов в странах Запада началась на фоне спецоперации РФ на Украине. Евросоюз в рамках санкционной кампании против Москвы заморозил российские активы на сумму 17,5 млрд евро. В Вашингтоне заявляли, что США намерены направить эти средства в пользу Украины. Однако, как заявлял российский бизнесмен Владимир Потанин, Россия готова к конфискации активов Западом, так как уже проходила подобный опыт в 1917 году.

Конфисковать замороженные российские активы непросто, так как в прошлом такой практики не было. В этом признался глава МИД Британии Джеймс Клеверли. «Простая истина заключается в том, что это не так просто (конфисковать замороженные активы РФ — прим. URA.RU). Дело в том, что конфликты в мире были и раньше. Были и виновные. Но никогда не было конфискации активов. Мы должны быть уверены, что соблюдаем внутренние и международные законы», — заявил Клеверли, отвечая на вопрос парламентария о конкретном плане правительства по конфискации российских активов. Трансляция велась на сайте палаты общин. Конфискация российских активов в странах Запада началась на фоне спецоперации РФ на Украине. Евросоюз в рамках санкционной кампании против Москвы заморозил российские активы на сумму 17,5 млрд евро. В Вашингтоне заявляли, что США намерены направить эти средства в пользу Украины. Однако, как заявлял российский бизнесмен Владимир Потанин, Россия готова к конфискации активов Западом, так как уже проходила подобный опыт в 1917 году.