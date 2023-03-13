Челябинцы приобрели интернет-системы для военных разведчиков в зоне спецоперации

Челябинцы передали интернет-системы для военной разведки в зону спецопрации. Об этом сообщил депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, который сам находится на фронте.
«Круглосуточный доступ в сеть для военной разведки необходим. Прежде всего для того, чтобы управлять беспилотниками, главным инструментом добычи информации о противнике. Потому две интернет-системы, которые приобрели на собранные неравнодушными жителями Челябинской области средства, — важный вклад в укрепление материальной базы наших разведывательных подразделений», — сообщил Олег Колесников в своем telegram-канале.
Олег Колесников сам находится в зоне спецоперации как доброволец, а в Челябинской области по его инициативе идет сбор посылок для бойцов. Ранее он сообщал, что житель Озерска передал в зону спецоперации аппарат УЗИ.
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