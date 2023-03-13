13 марта 2023

Челябинцы приобрели интернет-системы для военных разведчиков в зоне спецоперации

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, военные, квадрокоптер, разведка, дрон, подготовка мобилизованных
Интернет-системы на СВО нужны для работы дронов Фото:
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Челябинцы передали интернет-системы для военной разведки в зону спецопрации. Об этом сообщил депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, который сам находится на фронте.

«Круглосуточный доступ в сеть для военной разведки необходим. Прежде всего для того, чтобы управлять беспилотниками, главным инструментом добычи информации о противнике. Потому две интернет-системы, которые приобрели на собранные неравнодушными жителями Челябинской области средства, — важный вклад в укрепление материальной базы наших разведывательных подразделений», — сообщил Олег Колесников в своем telegram-канале.

Олег Колесников сам находится в зоне спецоперации как доброволец, а в Челябинской области по его инициативе идет сбор посылок для бойцов. Ранее он сообщал, что житель Озерска передал в зону спецоперации аппарат УЗИ.

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Челябинцы передали интернет-системы для военной разведки в зону спецопрации. Об этом сообщил депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, который сам находится на фронте. «Круглосуточный доступ в сеть для военной разведки необходим. Прежде всего для того, чтобы управлять беспилотниками, главным инструментом добычи информации о противнике. Потому две интернет-системы, которые приобрели на собранные неравнодушными жителями Челябинской области средства, — важный вклад в укрепление материальной базы наших разведывательных подразделений», — сообщил Олег Колесников в своем telegram-канале. Олег Колесников сам находится в зоне спецоперации как доброволец, а в Челябинской области по его инициативе идет сбор посылок для бойцов. Ранее он сообщал, что житель Озерска передал в зону спецоперации аппарат УЗИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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