Челябинцы приобрели интернет-системы для военных разведчиков в зоне спецоперации

Интернет-системы на СВО нужны для работы дронов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинцы передали интернет-системы для военной разведки в зону спецопрации. Об этом сообщил депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, который сам находится на фронте.

«Круглосуточный доступ в сеть для военной разведки необходим. Прежде всего для того, чтобы управлять беспилотниками, главным инструментом добычи информации о противнике. Потому две интернет-системы, которые приобрели на собранные неравнодушными жителями Челябинской области средства, — важный вклад в укрепление материальной базы наших разведывательных подразделений», — сообщил Олег Колесников в своем telegram-канале.

Олег Колесников сам находится в зоне спецоперации как доброволец, а в Челябинской области по его инициативе идет сбор посылок для бойцов. Ранее он сообщал, что житель Озерска передал в зону спецоперации аппарат УЗИ.