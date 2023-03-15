Последний раз мужчина выходил на связь 16 февраля
В Екатеринбурге полиция совместно с волонтерами ищут пропавшего месяц назад 19-летнего Амира Серебренникова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Приметы: рост 180 сантиметров, нормально телосложение, каштановые волосы и карие глаза. В момент пропажи мужчина был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, на ногах были черные кроссовки», — сообщили поисковики «ЛизаАлерт» на своем официальном сайте.
Последний раз екатеринбуржец выходил на связь 16 февраля. Если вы видели Амира или знаете, где он находится, то сообщите по номеру +7 (904) 383-17-48.
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