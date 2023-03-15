15 марта 2023

В Екатеринбурге ищут 19-летнего мужчину, пропавшего месяц назад. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последний раз мужчина выходил на связь 16 февраля Фото:

В Екатеринбурге полиция совместно с волонтерами ищут пропавшего месяц назад 19-летнего Амира Серебренникова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 180 сантиметров, нормально телосложение, каштановые волосы и карие глаза. В момент пропажи мужчина был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, на ногах были черные кроссовки», — сообщили поисковики «ЛизаАлерт» на своем официальном сайте.

Последний раз екатеринбуржец выходил на связь 16 февраля. Если вы видели Амира или знаете, где он находится, то сообщите по номеру +7 (904) 383-17-48.

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В Екатеринбурге полиция совместно с волонтерами ищут пропавшего месяц назад 19-летнего Амира Серебренникова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 180 сантиметров, нормально телосложение, каштановые волосы и карие глаза. В момент пропажи мужчина был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, на ногах были черные кроссовки», — сообщили поисковики «ЛизаАлерт» на своем официальном сайте. Последний раз екатеринбуржец выходил на связь 16 февраля. Если вы видели Амира или знаете, где он находится, то сообщите по номеру +7 (904) 383-17-48.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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