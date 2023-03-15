Пермякам предлагают работать кондукторами за 120 тысяч рублей

16 марта 2023 в 06:49 Размер текста - 17 +

За работу кондуктором в автобусе обещают от 60 до 120 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жителям Пермского края предлагают работать кондукторами в Березниках за 120 тысяч рублей. Информация об этом размещена на популярном портале бесплатных объявлений. «Требуются кондукторы на городской транспорт в Березниках. Жилье предоставляется, проезд оплачивается. Продолжительность вахты — 60 и 45 календарных дней», — говорится в объявлении. За вахту можно получить от 60 до 120 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что после перевода общественного транспорта на бескондукторную систему в Перми стало больше безбилетников. Глава департамента транспорта в администрации Перми Анатолий Путин заявил, что из-за увеличения количества автобусов возрастает объем «зайцев».

Жителям Пермского края предлагают работать кондукторами в Березниках за 120 тысяч рублей. Информация об этом размещена на популярном портале бесплатных объявлений. «Требуются кондукторы на городской транспорт в Березниках. Жилье предоставляется, проезд оплачивается. Продолжительность вахты — 60 и 45 календарных дней», — говорится в объявлении. За вахту можно получить от 60 до 120 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что после перевода общественного транспорта на бескондукторную систему в Перми стало больше безбилетников. Глава департамента транспорта в администрации Перми Анатолий Путин заявил, что из-за увеличения количества автобусов возрастает объем «зайцев».