15 марта 2023

Пермякам предлагают работать кондукторами за 120 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, Пермь, азс, заправка автобуса, дизтопливо
За работу кондуктором в автобусе обещают от 60 до 120 тысяч рублей Фото:

Жителям Пермского края предлагают работать кондукторами в Березниках за 120 тысяч рублей. Информация об этом размещена на популярном портале бесплатных объявлений.

«Требуются кондукторы на городской транспорт в Березниках. Жилье предоставляется, проезд оплачивается. Продолжительность вахты — 60 и 45 календарных дней», — говорится в объявлении. За вахту можно получить от 60 до 120 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что после перевода общественного транспорта на бескондукторную систему в Перми стало больше безбилетников. Глава департамента транспорта в администрации Перми Анатолий Путин заявил, что из-за увеличения количества автобусов возрастает объем «зайцев».

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Жителям Пермского края предлагают работать кондукторами в Березниках за 120 тысяч рублей. Информация об этом размещена на популярном портале бесплатных объявлений. «Требуются кондукторы на городской транспорт в Березниках. Жилье предоставляется, проезд оплачивается. Продолжительность вахты — 60 и 45 календарных дней», — говорится в объявлении. За вахту можно получить от 60 до 120 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что после перевода общественного транспорта на бескондукторную систему в Перми стало больше безбилетников. Глава департамента транспорта в администрации Перми Анатолий Путин заявил, что из-за увеличения количества автобусов возрастает объем «зайцев».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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