В Серове ледяная глыба рухнула на ребенка

Ледяная глыба рухнула на голову подростка в Серове. Инцидент произошел в 16 марта 10:00. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
«Сход наледи с дома на голову 16-летнего подростка произошел в городе Серове. Лед упал с пятиэтажного дома на улице Ленина, 132. Инцидент произошел в 10:00 часов утра сегодня, 16 марта. Подросток успел прикрыть голову руками, чем смягчил удар. Позже пострадавшего отвезли в травмпункт горбольницы для постановки диагноза и оказания необходимой медпомощи. Устанавливаться обстоятельства произошедшего», — отметила Марина Канатова.
Ранее URA.RU писало, что на окраине Екатеринбурга глыба льда упала на машину с детьми. Инцидент произошел возле двухэтажного дома на улице Бахчиванджи, 16.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.