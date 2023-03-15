15 марта 2023

В Серове ледяная глыба рухнула на ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Зима. Москва, сосульки, наледь, опасность, карниз, падение льда, зима
Лед упал с пятиэтажного дома на улице Ленина, 132 Фото:

Ледяная глыба рухнула на голову подростка в Серове. Инцидент произошел в 16 марта 10:00. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

«Сход наледи с дома на голову 16-летнего подростка произошел в городе Серове. Лед упал с пятиэтажного дома на улице Ленина, 132. Инцидент произошел в 10:00 часов утра сегодня, 16 марта. Подросток успел прикрыть голову руками, чем смягчил удар. Позже пострадавшего отвезли в травмпункт горбольницы для постановки диагноза и оказания необходимой медпомощи. Устанавливаться обстоятельства произошедшего», — отметила Марина Канатова.

Ранее URA.RU писало, что на окраине Екатеринбурга глыба льда упала на машину с детьми. Инцидент произошел возле двухэтажного дома на улице Бахчиванджи, 16.

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Ледяная глыба рухнула на голову подростка в Серове. Инцидент произошел в 16 марта 10:00. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. «Сход наледи с дома на голову 16-летнего подростка произошел в городе Серове. Лед упал с пятиэтажного дома на улице Ленина, 132. Инцидент произошел в 10:00 часов утра сегодня, 16 марта. Подросток успел прикрыть голову руками, чем смягчил удар. Позже пострадавшего отвезли в травмпункт горбольницы для постановки диагноза и оказания необходимой медпомощи. Устанавливаться обстоятельства произошедшего», — отметила Марина Канатова. Ранее URA.RU писало, что на окраине Екатеринбурга глыба льда упала на машину с детьми. Инцидент произошел возле двухэтажного дома на улице Бахчиванджи, 16.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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