15 марта 2023

Власти Серова раскрыли подробности инцидента с падением ледяной глыбы на ребенка

Мэрия Серова взяла на контроль инцидент с падением ледяной глыбы на ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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Детская больница красного креста. Курган, труба, сосули, теплотрасса, сосульки на трубе, лед, теплотрубы, оледенение
Сосулька сошла с балкона и рикошетом от крыльца упала на тротуар вдоль дома Фото:

Чистка кровли в доме, где рухнула ледяная глыба на подростка, проводилась по графику. Об этом URA.RU рассказали в администрации Серова (Свердловская область).

«Поступило сообщение от диспетчера ССМП, что по адресу ул. Ленина, 132, на учащегося СПТ, упала сосулька. Доставлен в СГБ (травмпункт). В травмпункте проведено обследование. Отпущен домой. От госпитализации отказался. Сосулька упала с балкона (с 5 этажа). Чистка кровли производилась последний раз 06.03.2023. На сегодняшний день снега на крыше нет. По словам очевидцев, сосулька сошла с балкона и рикошетом от крыльца магазина, расположенного на 1 этаже дома, упала на тротуар вдоль дома», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в свердловском городе ледяная глыба рухнула на 16-летнего подростка. Ребенок успел прикрыть голову руками, смягчив удар.

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Чистка кровли в доме, где рухнула ледяная глыба на подростка, проводилась по графику. Об этом URA.RU рассказали в администрации Серова (Свердловская область). «Поступило сообщение от диспетчера ССМП, что по адресу ул. Ленина, 132, на учащегося СПТ, упала сосулька. Доставлен в СГБ (травмпункт). В травмпункте проведено обследование. Отпущен домой. От госпитализации отказался. Сосулька упала с балкона (с 5 этажа). Чистка кровли производилась последний раз 06.03.2023. На сегодняшний день снега на крыше нет. По словам очевидцев, сосулька сошла с балкона и рикошетом от крыльца магазина, расположенного на 1 этаже дома, упала на тротуар вдоль дома», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в свердловском городе ледяная глыба рухнула на 16-летнего подростка. Ребенок успел прикрыть голову руками, смягчив удар.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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