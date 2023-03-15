Власти Серова раскрыли подробности инцидента с падением ледяной глыбы на ребенка

Чистка кровли в доме, где рухнула ледяная глыба на подростка, проводилась по графику. Об этом URA.RU рассказали в администрации Серова (Свердловская область).
«Поступило сообщение от диспетчера ССМП, что по адресу ул. Ленина, 132, на учащегося СПТ, упала сосулька. Доставлен в СГБ (травмпункт). В травмпункте проведено обследование. Отпущен домой. От госпитализации отказался. Сосулька упала с балкона (с 5 этажа). Чистка кровли производилась последний раз 06.03.2023. На сегодняшний день снега на крыше нет. По словам очевидцев, сосулька сошла с балкона и рикошетом от крыльца магазина, расположенного на 1 этаже дома, упала на тротуар вдоль дома», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что в свердловском городе ледяная глыба рухнула на 16-летнего подростка. Ребенок успел прикрыть голову руками, смягчив удар.
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