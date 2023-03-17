Состояние Шольца вызвало тревогу в Бундестаге

Лидер германской партии ХДС Мерц: Шольц теряет связь с реальностью

18 марта 2023 в 05:49 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц теряет связь с реальностью, заявил Фридрих Мерц Фото: Bundesregierung\Kugler Заявление канцлера Германии Олафа Шольца показывает, что в правительстве теряют понимание происходящего в стране, а сам лидер страны вызывает тревогу из-за его потери связи с реальностью. С такой критикой выступил Фридрих Мерц, глава оппозиционной партии Христианско-демократический союз. «Вы (речь обращена к действующему федеральному правительству и канцлеру Шольцу, — прим URA.RU) дезориентированы и неспособны действовать. Ваше самовосприятие и реальная ситуация в Германии тревожным образом расходятся. Тем временем, господин канцлер, вы теряете связь с реальностью в нашей стране», — заявил Мерц, чьи слова передает портал T-online. Он также отреагировал на слова Шольца о понятии слова уверенность. По его мнению, население не сможет поверить в текущее правительство, заявления и действия которого настолько сильно различаются. Мерц также указал, что внутри правящей партии слишком много конфликтов, из-за чего уже 30 проектов оказались приостановлены. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил в бундестаге перед саммитом ЕС, где объявил о независимости страны от российского газа, нефти и угля. Он также призвал сплотиться перед лицом перемен, чтобы «новая хорошая эпоха стала возможной», передает RT.

Заявление канцлера Германии Олафа Шольца показывает, что в правительстве теряют понимание происходящего в стране, а сам лидер страны вызывает тревогу из-за его потери связи с реальностью. С такой критикой выступил Фридрих Мерц, глава оппозиционной партии Христианско-демократический союз. «Вы (речь обращена к действующему федеральному правительству и канцлеру Шольцу, — прим URA.RU) дезориентированы и неспособны действовать. Ваше самовосприятие и реальная ситуация в Германии тревожным образом расходятся. Тем временем, господин канцлер, вы теряете связь с реальностью в нашей стране», — заявил Мерц, чьи слова передает портал T-online. Он также отреагировал на слова Шольца о понятии слова уверенность. По его мнению, население не сможет поверить в текущее правительство, заявления и действия которого настолько сильно различаются. Мерц также указал, что внутри правящей партии слишком много конфликтов, из-за чего уже 30 проектов оказались приостановлены. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил в бундестаге перед саммитом ЕС, где объявил о независимости страны от российского газа, нефти и угля. Он также призвал сплотиться перед лицом перемен, чтобы «новая хорошая эпоха стала возможной», передает RT.