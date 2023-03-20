20 марта 2023

Федеральный омбудсмен Львова-Белова летит в Екатеринбург

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Мария Львова-Белова встретится с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым Фото:

Уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации Мария Львова-Белова отправилась в Екатеринбург. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал ее коллега по Свердловской области Игорь Мороков.

«Мария Львова-Белова летит в столицу Урала для участия на мероприятии в „Екатеринбург-Экспо“, где встретится с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым. Также федеральный омбудсмен проведет с ним встречу в формате совещания», — сказал Игорь Мороков.

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Уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации Мария Львова-Белова отправилась в Екатеринбург. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал ее коллега по Свердловской области Игорь Мороков. «Мария Львова-Белова летит в столицу Урала для участия на мероприятии в „Екатеринбург-Экспо“, где встретится с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым. Также федеральный омбудсмен проведет с ним встречу в формате совещания», — сказал Игорь Мороков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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