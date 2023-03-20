Федеральный омбудсмен Львова-Белова летит в Екатеринбург

21 марта 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Мария Львова-Белова встретится с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым Фото: Сергей Русанов © URA.RU Уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации Мария Львова-Белова отправилась в Екатеринбург. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал ее коллега по Свердловской области Игорь Мороков. «Мария Львова-Белова летит в столицу Урала для участия на мероприятии в „Екатеринбург-Экспо“, где встретится с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым. Также федеральный омбудсмен проведет с ним встречу в формате совещания», — сказал Игорь Мороков.

Уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации Мария Львова-Белова отправилась в Екатеринбург. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал ее коллега по Свердловской области Игорь Мороков. «Мария Львова-Белова летит в столицу Урала для участия на мероприятии в „Екатеринбург-Экспо“, где встретится с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым. Также федеральный омбудсмен проведет с ним встречу в формате совещания», — сказал Игорь Мороков.