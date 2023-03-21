В челябинской колонии строгого режима откроется новый завод

Вторичный пластик переработают заключенные мужской колонии строгого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания ООО «Чистый Челябинск» откроет на территории исправительной колонии строгого режима № 2 (ИК № 2) завод по переработке вторичного пластика. Как URA.RU сообщила директор предприятия Вероника Варламова, старт работы намечен на март.

«Открытие завода на территории ИК № 2 состоится в марте. В настоящее время проводим коммуникации: электричество и водоотведение. Завод работает несколько лет, но располагался в другом месте», — рассказала URA.RU Варламова.

Предприятие будет перерабатывать использованные пэт-бутылки. Сырье подробят, помоют и разделят на три фракции: основание бутылки из полиэтилентерефталата, полиэтиленовую пробку и этикетку из полипропилена. Задачей предприятия является подготовка вторичного пластика, чтобы в дальнейшем изготовители могли произвести из него конечную продукцию. Бывшие крышки переработают на детские игрушки, тазы и трубы. Из этикеток сделают гранулы. Основа бутылки станет синтепоном для подушек, упаковочной лентой и коррекс-листами для упаковки тортов и пластиковой посуды.

Завод в колонии будет перерабатывать в год до пяти тысяч тонн вторсырья. Работать планируют в три смены. Персонал практически полностью будет состоять из заключенных: порядка 20 человек. Регион способен полностью обеспечить завод ресурсами. Если их окажется недостаточно, пластиковую тару завезут из стран СНГ и других регионов России. Покупателями продукции являются в основном потребители на территории РФ.

В пресс-службе ГУФСИН Челябинской области URA.RU отметили, что ИК № 2 специализируется на выпуске продукции легкой промышленности, сварке конструкций кузовов для грузовиков, металлообработке и деревообработке.