Аналитики спрогнозировали рост цен на бензин в России с 1 апреля

24 марта 2023 в 09:11 Размер текста - 17 +

В 2023 году цены на бензин и дизель вырастут 2,5—3,5 рубля за литр, сказал Артем Деев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Правительство России изменит систему налогообложения нефтяников с 1 апреля 2023 года. Среди прочего, предполагается снижение выплат по демпферу (рискам для предприятий — прим. URA.RU). Такое решение может повлечь рост цен на бензин и дизельное топливо. Однако эксперты считают, что значительного увеличения стоимости энергоресурсов ожидать не стоит. «Проблемы с экспортом и достаточные внутренние запасы будут работать на удержание стоимости бензина и дизеля. Ожидается небольшой рост в рамках инфляции. По прогнозу ЦБ, в 2023 году инфляция составит 5—7%, поэтому и годовой рост цен на топливо можно ожидать в этом диапазоне», — заявил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов изданию Life . Он также подчеркнул, что с приходом весны вырастет спрос на топливо. По словам основателя Школы практического инвестирования Федора Сидорова, серьезного роста розничных цен на топливо ждать не стоит. Он также отметил, что оптовые цены на бирже сократились в пределах 10%. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев предположил, что рост цен на бензин и дизель не превысит годовой инфляции. «Поэтому, скорее всего, в течение года цены на бензин и дизель вырастут в среднем на 2,5—3,5 рубля за литр», — рассказал эксперт. Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что стоимость топлива будет увеличиваться в соответствии с инфляцией, напоминает телеканал 360. Также ведущий аналитик компании «Алгоритм Топливный Интегратор» Виктор Костюков предположил, что в 2023 году цены на бензин продолжат расти. Но он отметил, что этот рост не будет слишком быстрым. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство России изменит систему налогообложения нефтяников с 1 апреля 2023 года. Среди прочего, предполагается снижение выплат по демпферу (рискам для предприятий — прим. URA.RU). Такое решение может повлечь рост цен на бензин и дизельное топливо. Однако эксперты считают, что значительного увеличения стоимости энергоресурсов ожидать не стоит. «Проблемы с экспортом и достаточные внутренние запасы будут работать на удержание стоимости бензина и дизеля. Ожидается небольшой рост в рамках инфляции. По прогнозу ЦБ, в 2023 году инфляция составит 5—7%, поэтому и годовой рост цен на топливо можно ожидать в этом диапазоне», — заявил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов изданию Life. Он также подчеркнул, что с приходом весны вырастет спрос на топливо. По словам основателя Школы практического инвестирования Федора Сидорова, серьезного роста розничных цен на топливо ждать не стоит. Он также отметил, что оптовые цены на бирже сократились в пределах 10%. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев предположил, что рост цен на бензин и дизель не превысит годовой инфляции. «Поэтому, скорее всего, в течение года цены на бензин и дизель вырастут в среднем на 2,5—3,5 рубля за литр», — рассказал эксперт. Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что стоимость топлива будет увеличиваться в соответствии с инфляцией, напоминает телеканал 360. Также ведущий аналитик компании «Алгоритм Топливный Интегратор» Виктор Костюков предположил, что в 2023 году цены на бензин продолжат расти. Но он отметил, что этот рост не будет слишком быстрым.