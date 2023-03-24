Пенсионеры Свердловской области смогут ездить в электричках за полцены

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Москва, пенсионер, скандинавская ходьба, женщина, пожилые, палочка
Льгота на проезд действует на территории Свердловской области до 31 октября Фото:

В Свердловской области с 1 апреля возобновляется действие 50% скидки на проезд в пригородных поездах для пенсионеров. Льгота действует на территории региона до 31 октября.

«Билет со скидкой продадут на основании документа, удостоверяющего личность и регистрацию по месту жительства в Свердловской области, а также документа, подтверждающего право на льготу. Для тех, кто не получает пенсию, необходимо предоставить паспорт с пропиской. В черте Екатеринбурга (35 станций) льготный проезд для пенсионеров составит 17,5 руб.», — сказано в сообщении Свердловской железной дороги в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге придумали, как уменьшить стоимость проезда. На фоне повышения стоимости проезда власти уральской столицы решили уменьшить цену на проездные четырех видов транспорта.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Свердловской области с 1 апреля возобновляется действие 50% скидки на проезд в пригородных поездах для пенсионеров. Льгота действует на территории региона до 31 октября. «Билет со скидкой продадут на основании документа, удостоверяющего личность и регистрацию по месту жительства в Свердловской области, а также документа, подтверждающего право на льготу. Для тех, кто не получает пенсию, необходимо предоставить паспорт с пропиской. В черте Екатеринбурга (35 станций) льготный проезд для пенсионеров составит 17,5 руб.», — сказано в сообщении Свердловской железной дороги в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге придумали, как уменьшить стоимость проезда. На фоне повышения стоимости проезда власти уральской столицы решили уменьшить цену на проездные четырех видов транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...