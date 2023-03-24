Пенсионеры Свердловской области смогут ездить в электричках за полцены

24 марта 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Льгота на проезд действует на территории Свердловской области до 31 октября Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Свердловской области с 1 апреля возобновляется действие 50% скидки на проезд в пригородных поездах для пенсионеров. Льгота действует на территории региона до 31 октября. «Билет со скидкой продадут на основании документа, удостоверяющего личность и регистрацию по месту жительства в Свердловской области, а также документа, подтверждающего право на льготу. Для тех, кто не получает пенсию, необходимо предоставить паспорт с пропиской. В черте Екатеринбурга (35 станций) льготный проезд для пенсионеров составит 17,5 руб.», — сказано в сообщении Свердловской железной дороги в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге придумали, как уменьшить стоимость проезда. На фоне повышения стоимости проезда власти уральской столицы решили уменьшить цену на проездные четырех видов транспорта.

В Свердловской области с 1 апреля возобновляется действие 50% скидки на проезд в пригородных поездах для пенсионеров. Льгота действует на территории региона до 31 октября. «Билет со скидкой продадут на основании документа, удостоверяющего личность и регистрацию по месту жительства в Свердловской области, а также документа, подтверждающего право на льготу. Для тех, кто не получает пенсию, необходимо предоставить паспорт с пропиской. В черте Екатеринбурга (35 станций) льготный проезд для пенсионеров составит 17,5 руб.», — сказано в сообщении Свердловской железной дороги в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге придумали, как уменьшить стоимость проезда. На фоне повышения стоимости проезда власти уральской столицы решили уменьшить цену на проездные четырех видов транспорта.