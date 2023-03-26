Путин признался, что нарушил одно правило при поездке в Мариуполь

26 марта 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Владимир Путин признался, что не пристегивался за рулем автомобиля в Мариуполе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что не пристегнулся, когда вел машину в Мариуполе. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину. Он также отметил, что в тех условиях было важно сохранить возможность покинуть автомобиль быстро. «Мы же не нарушали ничего. Единственное, что нарушили — без ремня безопасности ездили. Но в таких условиях лучше иметь возможность быстро выйти из машины», — признался Владимир Путин. Заявление прозвучало в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Президент России Владимир Путин заявил, что не пристегнулся, когда вел машину в Мариуполе. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину. Он также отметил, что в тех условиях было важно сохранить возможность покинуть автомобиль быстро. «Мы же не нарушали ничего. Единственное, что нарушили — без ремня безопасности ездили. Но в таких условиях лучше иметь возможность быстро выйти из машины», — признался Владимир Путин. Заявление прозвучало в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».