Путин признался, что нарушил одно правило при поездке в Мариуполь

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Владимир Путин на волонтерской премии
Владимир Путин признался, что не пристегивался за рулем автомобиля в Мариуполе Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что не пристегнулся, когда вел машину в Мариуполе. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину. Он также отметил, что в тех условиях было важно сохранить возможность покинуть автомобиль быстро.

«Мы же не нарушали ничего. Единственное, что нарушили — без ремня безопасности ездили. Но в таких условиях лучше иметь возможность быстро выйти из машины», — признался Владимир Путин. Заявление прозвучало в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

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Президент России Владимир Путин заявил, что не пристегнулся, когда вел машину в Мариуполе. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину. Он также отметил, что в тех условиях было важно сохранить возможность покинуть автомобиль быстро. «Мы же не нарушали ничего. Единственное, что нарушили — без ремня безопасности ездили. Но в таких условиях лучше иметь возможность быстро выйти из машины», — признался Владимир Путин. Заявление прозвучало в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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