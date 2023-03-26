Путин признался, что нарушил одно правило при поездке в Мариуполь

Владимир Путин признался, что не пристегивался за рулем автомобиля в Мариуполе
Президент России Владимир Путин заявил, что не пристегнулся, когда вел машину в Мариуполе. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину. Он также отметил, что в тех условиях было важно сохранить возможность покинуть автомобиль быстро.
«Мы же не нарушали ничего. Единственное, что нарушили — без ремня безопасности ездили. Но в таких условиях лучше иметь возможность быстро выйти из машины», —
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