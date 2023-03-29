Глава СК потребовал возбудить уголовное дело из-за обрушения стены дома в Пермском крае

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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Исполнение требования поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после обрушения стены жилого дома в Кунгуре (Пермский край). Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

«Глава СК поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело по данному факту. По завершении расследования доложить о его итогах и принятых мерах к восстановлению жилищных прав граждан», — сообщается в ведомстве. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате.

Ранее URA.RU писало, что жители Перми жаловались на черные от сырости стены и протекающую крышу в разрушающемся доме на улице Красные казармы, 10. Глава СК Бастрыкин запросил доклад по данному факту.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после обрушения стены жилого дома в Кунгуре (Пермский край). Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «Глава СК поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело по данному факту. По завершении расследования доложить о его итогах и принятых мерах к восстановлению жилищных прав граждан», — сообщается в ведомстве. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате. Ранее URA.RU писало, что жители Перми жаловались на черные от сырости стены и протекающую крышу в разрушающемся доме на улице Красные казармы, 10. Глава СК Бастрыкин запросил доклад по данному факту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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