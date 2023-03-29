Глава СК потребовал возбудить уголовное дело из-за обрушения стены дома в Пермском крае

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после обрушения стены жилого дома в Кунгуре (Пермский край). Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.
«Глава СК поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело по данному факту. По завершении расследования доложить о его итогах и принятых мерах к восстановлению жилищных прав граждан», — сообщается в ведомстве. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате.
Ранее URA.RU писало, что жители Перми жаловались на черные от сырости стены и протекающую крышу в разрушающемся доме на улице Красные казармы, 10. Глава СК Бастрыкин запросил доклад по данному факту.
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