Глава СКР Бастрыкин заинтересовался скандалом вокруг разрушения старинного дома в Перми

По словам жильцов, ремонт здания постоянно откладывают (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по факту проживания людей в разрушающемся доме на улице Красные казармы, 10 в Перми. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Здание со 114-летней историей является памятником архитектуры.

«Глава СКР поручил доложить о ходе проверки сообщения о разрушении памятника архитектуры в Перми. Жильцы дома обратились в средства массовой информации. Они рассказали, что вынуждены проживать в опасных условиях, поскольку уполномоченными органами не принимаются меры к ремонту здания», — указано в ведомственном telegram-канале.

Пермяки жаловались на черные от сырости стены и протекающую крышу. Они обращались в УК и писали коллективное обращение в администрацию города. По данному факту пермские следователи инициировали процессуальную проверку.

Ранее Бастрыкин запрашивал доклад из-за непредоставления жилья пермской сироте с пятью детьми. Сообщалось, что женщина не единожды обращалась за помощью в уполномоченные органы, но проблема осталась нерешенной.