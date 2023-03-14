14 марта 2023

Глава СКР Бастрыкин заинтересовался скандалом вокруг разрушения старинного дома в Перми

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Разное Курган , аварийный дом, проспект конституции32, крыша течет
По словам жильцов, ремонт здания постоянно откладывают (архивное фото) Фото:

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по факту проживания людей в разрушающемся доме на улице Красные казармы, 10 в Перми. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Здание со 114-летней историей является памятником архитектуры.

«Глава СКР поручил доложить о ходе проверки сообщения о разрушении памятника архитектуры в Перми. Жильцы дома обратились в средства массовой информации. Они рассказали, что вынуждены проживать в опасных условиях, поскольку уполномоченными органами не принимаются меры к ремонту здания», — указано в ведомственном telegram-канале.

Пермяки жаловались на черные от сырости стены и протекающую крышу. Они обращались в УК и писали коллективное обращение в администрацию города. По данному факту пермские следователи инициировали процессуальную проверку.

Ранее Бастрыкин запрашивал доклад из-за непредоставления жилья пермской сироте с пятью детьми. Сообщалось, что женщина не единожды обращалась за помощью в уполномоченные органы, но проблема осталась нерешенной.

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Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по факту проживания людей в разрушающемся доме на улице Красные казармы, 10 в Перми. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Здание со 114-летней историей является памятником архитектуры. «Глава СКР поручил доложить о ходе проверки сообщения о разрушении памятника архитектуры в Перми. Жильцы дома обратились в средства массовой информации. Они рассказали, что вынуждены проживать в опасных условиях, поскольку уполномоченными органами не принимаются меры к ремонту здания», — указано в ведомственном telegram-канале. Пермяки жаловались на черные от сырости стены и протекающую крышу. Они обращались в УК и писали коллективное обращение в администрацию города. По данному факту пермские следователи инициировали процессуальную проверку. Ранее Бастрыкин запрашивал доклад из-за непредоставления жилья пермской сироте с пятью детьми. Сообщалось, что женщина не единожды обращалась за помощью в уполномоченные органы, но проблема осталась нерешенной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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