04 апреля 2023

Психолог поделилась советами по избавлению от прокрастинации

Психолог Екушевская: советы по избавлению от прокрастинации
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Закрытый прием в честь Дня Рождения Ельцин Центра. Екатеринбург, сморагдова лени
Не откладывать дела на потом поможет постановка задач, которые кажутся простыми и легкодостижимыми. Фото:

Психолог рассказала о том, чтобы избавится от прокрастинации необходимо ставить перед собой задачи, которые кажутся легкими, затем разделить их на точные и измеримые, а после сделать из них привычку. С этой информацией поделилась кандидат философских наук магистр психологии, детский нейропсихолог и руководитель отдела контента Skyeng и Skysmart Анастасия Екушевская.

«Самый простой способ борьбы с ленью — создать привычку. Для привычного действия не нужно принимать важное решение, а значит и тратить энергию. Мы не прокрастинируем, когда чистим зубы или варим кофе по утрам. Любые задачи, которые требуют регулярности, нужно превратить в привычку, которая формируются постепенно с помощью маленьких, но регулярных действий», — объяснила кандидат наук «Газете.Ru».

По словам специалиста, прокрастинация — это явления, которое заставляет откладывать дела на потом. Из-за этого люди берутся за не нужные им дела. Когда мы ставим напротив списка задач галочку в мозге синтезируется дофамин (Гормон удовольствия — прим. ред.) Прокрастинатор всегда выбирает для себя «дешевый» дофамин — тот, который получает опри решение легких задач вроде прокрутки ленты новостей. А самое важное откладывается на потом.

Ранее писали, что психолог назвала четыре способа восстановиться от выгорания на работе. Для этого нужно научиться переключаться из рабочего режима в режим отдыха, а также распределять нагрузку, больше общаться с коллегами, а также контролировать свой уровень стресса.

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Психолог рассказала о том, чтобы избавится от прокрастинации необходимо ставить перед собой задачи, которые кажутся легкими, затем разделить их на точные и измеримые, а после сделать из них привычку. С этой информацией поделилась кандидат философских наук магистр психологии, детский нейропсихолог и руководитель отдела контента Skyeng и Skysmart Анастасия Екушевская. «Самый простой способ борьбы с ленью — создать привычку. Для привычного действия не нужно принимать важное решение, а значит и тратить энергию. Мы не прокрастинируем, когда чистим зубы или варим кофе по утрам. Любые задачи, которые требуют регулярности, нужно превратить в привычку, которая формируются постепенно с помощью маленьких, но регулярных действий», — объяснила кандидат наук «Газете.Ru». По словам специалиста, прокрастинация — это явления, которое заставляет откладывать дела на потом. Из-за этого люди берутся за не нужные им дела. Когда мы ставим напротив списка задач галочку в мозге синтезируется дофамин (Гормон удовольствия — прим. ред.) Прокрастинатор всегда выбирает для себя «дешевый» дофамин — тот, который получает опри решение легких задач вроде прокрутки ленты новостей. А самое важное откладывается на потом. Ранее писали, что психолог назвала четыре способа восстановиться от выгорания на работе. Для этого нужно научиться переключаться из рабочего режима в режим отдыха, а также распределять нагрузку, больше общаться с коллегами, а также контролировать свой уровень стресса.
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