На окраине Екатеринбурга перекроют улицу на два месяца

05 апреля 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

Изменения схемы движения общественного транспорта производится не будут Фото: Сергей Русанов © URA.RU С 15 апреля по 13 июля 2023 года в поселке Северка (Екатеринбург) перекроют движение по улице Садовой. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. «Специалисты ЕМУП „Водоканал“ закроют движение по улице Садовой, от переулка Набережного до улицы Победы, в поселке Северка. На участке будет проходить обустройство сетей водоотведения с 15 апреля по 13 июля 2023 года», — сказано в сообщении. Изменения схемы движения общественного транспорта производится не будут. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге с 10 по 31 мая 2023 года нельзя будет проехать по улице Чемпионов. С 1 июня по 1 июля 2023 года по улице 2-й Новосибирской и с 1 по 20 августа 2023 года перекроют движение по улице Окружной.

С 15 апреля по 13 июля 2023 года в поселке Северка (Екатеринбург) перекроют движение по улице Садовой. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. «Специалисты ЕМУП „Водоканал“ закроют движение по улице Садовой, от переулка Набережного до улицы Победы, в поселке Северка. На участке будет проходить обустройство сетей водоотведения с 15 апреля по 13 июля 2023 года», — сказано в сообщении. Изменения схемы движения общественного транспорта производится не будут. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге с 10 по 31 мая 2023 года нельзя будет проехать по улице Чемпионов. С 1 июня по 1 июля 2023 года по улице 2-й Новосибирской и с 1 по 20 августа 2023 года перекроют движение по улице Окружной.