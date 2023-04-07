07 апреля 2023
06 апреля 2023

Власти Нижневартовска столкнулись с трудностями при уборке снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в городе. Нижневартовск, дворник, уборка снега, зима, снегопад
Уборка городских улиц ведется круглосуточно Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) дорожные службы во время ночной уборки и вывоза снега столкнулись с тем, что из-за мороза подтаявший снег уплотнился. В официальном telegram-канале городской мэрии сообщили, что воспользовались экскаваторами для решения данного вопроса.

«Ночью работники управления по дорожному хозяйству и благоустройству осуществляли вывоз снега с площадок у автобусных остановок, „карманов“ и парковок, расположенных вдоль дорог. Из-за мороза снег уплотнился. Применять приходиться экскаватор», — говорится в сообщении. На полигон был вывезен снег с улиц: Ханты-Мансийская, 5-П, Авиаторов, Комсомольское озеро.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) дорожные службы проводят необходимую обработку проезжей части и тротуаров от гололеда, образовавшегося после ночных заморозков. В городе также продолжается круглосуточная уборка и вывоз снега.

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В Нижневартовске (ХМАО) дорожные службы во время ночной уборки и вывоза снега столкнулись с тем, что из-за мороза подтаявший снег уплотнился. В официальном telegram-канале городской мэрии сообщили, что воспользовались экскаваторами для решения данного вопроса. «Ночью работники управления по дорожному хозяйству и благоустройству осуществляли вывоз снега с площадок у автобусных остановок, „карманов“ и парковок, расположенных вдоль дорог. Из-за мороза снег уплотнился. Применять приходиться экскаватор», — говорится в сообщении. На полигон был вывезен снег с улиц: Ханты-Мансийская, 5-П, Авиаторов, Комсомольское озеро. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) дорожные службы проводят необходимую обработку проезжей части и тротуаров от гололеда, образовавшегося после ночных заморозков. В городе также продолжается круглосуточная уборка и вывоз снега.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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