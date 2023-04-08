Рогозин дал бойцам на передовой совет, как правильно защищать окопы

Рогозин: для защиты окопов стоит использовать правильную металлическую сетку
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Для защиты окопа от снарядов стоит использовать правильную сетку, отметил Дмитрий Рогозин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Окоп стоит накрывать плетеной демпферной сеткой для защиты от падения осколочных боеприпасов или гранат. Об этом рассказал руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

«Защитные сетки должны демпфировать, то есть распределять по своей площади ударные нагрузки. Самое эффективное из простого — переплетения типа сетки „Рабица“, хотя бы два слоя, желательно на расстоянии от 10 см между собой», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он отметил, что использование такой сетки может спасти жизнь.

Рогозин опубликовал фото беспилотника, который попал в сетку. Он отметил, что БПЛА не смог достичь своей цели из-за правильно подобранного материала и типа плетения.

Ранее Рогозин сообщал об активизации ВСУ на запорожском направлении. Будущее контрнаступление украинской армии, скорее всего, будет именно в этом регионе. Он отметил, что все атаки отбиваются. Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что весенние наступление ВСУ может не состояться из-за задержки поставок оружия со стороны Запада. Его слова приводит издание «Ридус».

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Окоп стоит накрывать плетеной демпферной сеткой для защиты от падения осколочных боеприпасов или гранат. Об этом рассказал руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «Защитные сетки должны демпфировать, то есть распределять по своей площади ударные нагрузки. Самое эффективное из простого — переплетения типа сетки „Рабица“, хотя бы два слоя, желательно на расстоянии от 10 см между собой», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он отметил, что использование такой сетки может спасти жизнь. Рогозин опубликовал фото беспилотника, который попал в сетку. Он отметил, что БПЛА не смог достичь своей цели из-за правильно подобранного материала и типа плетения. Ранее Рогозин сообщал об активизации ВСУ на запорожском направлении. Будущее контрнаступление украинской армии, скорее всего, будет именно в этом регионе. Он отметил, что все атаки отбиваются. Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что весенние наступление ВСУ может не состояться из-за задержки поставок оружия со стороны Запада. Его слова приводит издание «Ридус».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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