Автомобиль влетел в стол в Верх-Исетском районе города Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге утром 10 апреля автомобиль на большой скорости врезался в столб. ДТП произошло на пересечении улиц Крауля и Токарей. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«На Крауля-Токарей автомобиль на высокой скорости влетел в столб. На месте работает бригада скорой помощи. Есть ли пострадавшие, пока неясно», — делятся читатели агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарий в пресс-службу городского ГИБДД. Оперативно комментарий получить не удалось.

Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге автомобиль, уходя от столкновения, врезался в столб. ДТП произошло на улице 40 лет Октября.