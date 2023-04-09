09 апреля 2023
08 апреля 2023

В Екатеринбурге автомобиль на большой скорости врезался в столб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на Остоженке с участием Эльмина Гулиева. Москва, иномарка, дтп, авария, остоженка
Автомобиль влетел в стол в Верх-Исетском районе города Фото:

В Екатеринбурге утром 10 апреля автомобиль на большой скорости врезался в столб. ДТП произошло на пересечении улиц Крауля и Токарей. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«На Крауля-Токарей автомобиль на высокой скорости влетел в столб. На месте работает бригада скорой помощи. Есть ли пострадавшие, пока неясно», — делятся читатели агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарий в пресс-службу городского ГИБДД. Оперативно комментарий получить не удалось.

Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге автомобиль, уходя от столкновения, врезался в столб. ДТП произошло на улице 40 лет Октября.

ДТП произошло на перекрестке Крауля-Токарей
ДТП произошло на перекрестке Крауля-Токарей
Фото:

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В Екатеринбурге утром 10 апреля автомобиль на большой скорости врезался в столб. ДТП произошло на пересечении улиц Крауля и Токарей. Об этом сообщили читатели URA.RU. «На Крауля-Токарей автомобиль на высокой скорости влетел в столб. На месте работает бригада скорой помощи. Есть ли пострадавшие, пока неясно», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарий в пресс-службу городского ГИБДД. Оперативно комментарий получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге автомобиль, уходя от столкновения, врезался в столб. ДТП произошло на улице 40 лет Октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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